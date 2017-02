10 dúvidas sobre sêmen que você sempre quis esclarecer

Ao mesmo tempo em que existem muitos, mas muitos nomes para nos referirmos ao sêmen, também há milhares questões extremamente ~nebulosas~ quando o assunto é este líquido.

As consequências da desinformação podem ser graves: segundo dados do IBGE, cerca de 40% dos jovens brasileiros que tiveram suas primeiras relações sexuais em 2015 não fizeram o uso de preservativos, por exemplo.

Para ajudar a esclarecer a mente dos jovens (e também dos não tão jovens – por que não?), nós conversamos com dois urologistas. Eles nos explicaram, tim tim por tim tim, 10 das questões relativamente confusas sobre sêmen.

Olha só:

Os homens produzem sêmen durante a vida toda?

O sêmen só começa a ser produzido a partir da puberdade dos homens, explica a Dra. Jen Caudle, da Rowan University, em entrevista ao site Refinery29. “É aí que os hormônios começam a ser liberados e que os testículos começam a produzir testosterona”, ela conta. Depois disso, é provável que ele continue pelo resto da vida. “Se ele tiver uma próstata saudável, vai produzir o líquido seminal e o espermatozoide por muitos anos”, esclarece o Dr. Fernando Nestor Franco, membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Urologia em São Paulo. “O homem não tem ‘andropausa’. Ele pode não ter a mesma vitalidade, o mesmo número de espermatozóides, a mesma capacidade. Mas continua produzindo”.

Como método contraceptivo, afinal, o coito interrompido é uma boa ideia?

Segundo o Dr. Filipe Tenório, especialista em reprodução, função sexual e saúde masculina, o coito interrompido não é aconselhado como único método contraceptivo. Segundo ele, a taxa de falha deste método é de 4 a 15%. “Isso ocorre porque os espermatozoides podem ser liberados em pequenas quantidades antes da ejaculação”. Além disso, ele menciona estudos que indicam o quanto o coito interrompido pode gerar ansiedade no casal, chegando inclusive a gerar ejaculação precoce.

Por quanto tempo depois da ejaculação os espermatozóides sobrevivem?

O Dr. Franco explica: dentro da vagina, o espermatozoide pode sobreviver por até 72 horas – ou seja, por 3 dias. Já quando está fora do corpo humano, mas armazenado em condições “ideais” (na hora de fazer um exame, por exemplo), duram de 2 até 6 horas. Se eles caírem em um ambiente inóspito (como o chão, por exemplo), morrem rapidinho. “Não tem nutrientes, não há uma temperatura apropriada”, ele continua.

Quantos espermatozoides são liberados em cada ejaculação?

De acordo com o Dr. Tenório, há uma média de 150 a 300 milhões de espermatozoides por ejaculação.

Essa quantidade varia?

Dependendo do tempo de abstinência, o número de espermatozoides pode variar, segundo o Dr. Tenório.

Por que existem, aliás, variações na quantidade do líquido (seja de homem para homem ou de transa para transa)?

O Dr. Franco explica que, ao longo da vida, o volume de sêmen chega de fato a variar. “Os níveis hormonais e a idade interferem”, ele explica. “Tem também uma questão controversa: quem toma testosterona exógena, como anabolizante, acaba inibindo seus testículos por um período que pode ser superior a um ano. Dependendo da forma como usar, o dano pode ser irreversível”.

Qual é o aspecto “normal” deste líquido?

De acordo com o Dr. Franco, a cor “normal” do sêmen é de um “amarelo palha”.

O sêmen de um homem pode indicar se ele está saudável ou não?

Tanto o Dr. Franco quanto o Dr. Tenório concordam: pelo menos por enquanto, a única coisa que um espermograma (o exame que analisa o sêmen) pode indicar é como anda a fertilidade do homem.

Quando ingerido, o sêmen tem algum valor ~nutricional~ interessante?

“Proteínas, frutose e gorduras são os principais componentes do sêmen“, explica o Dr. Tenório. No fim das contas, o líquido acaba sendo digerido de forma bastante semelhante à comida – mas, segundo o Dr. Franco, ainda não existem estudos relevantes a respeito do aumento de proteínas no corpo de quem ingere o sêmen.

Por último: existe alguma dieta que, se feita pelo homem, é capaz de mudar o gosto do sêmen?

“Isso é um mito”, ri-se o Dr. Franco. “O gosto e a sensação do sêmen se devem ao ph e à quantidade de proteínas de que ele é composto. É algo característico, não há como mudar. O que pode variar é a coloração, a viscosidade”.