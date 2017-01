5 metas para garotas solteiras – com corações quebrados – em 2017

2016 não foi um ano fácil, não é mesmo? Parece que você nadou, nadou, lutou por aquele relacionamento, mas no fim as coisas, de fato, ele acabou.

Embarcar em uma tristeza sem fim – com muito sorvete de chocolate e músicas da Adele? Muito normal, mas melhor do que isso é seguir em frente e abraçar o novo e incrível status de solteira.

Em 2017, que tal tentar seguir algumas das resoluções abaixo?

1. Aprender a fazer coisas sozinha.

É, acabou. Fim. E agora? No começo, é normal e até mesmo saudável viver esse luto, mas ele não pode durar para sempre, viu? Quando ele passar, é hora de fazer um balanço: reconhecer os seus erros, celebrar os acertos e identificar o que não deu certo. Nenhum relacionamento é completamente ruim (a menos que ele seja abusivo e é importante buscar ajuda!). Todas as nossas relações trazem lições. O que você aprendeu?

Lógico, cada pessoa tem uma forma de lidar com ~derrotas~ e uma forma para se reerguer, mas, que tal, começar por reaprender a amar sua própria companhia? Pode parecer bobo, mas gestos pequenos, como ir ao cinema sozinha ou tirar 15 minutos todos os dias para meditar, fazem um bem danado! A gente só se ama quando a gente se conhece. Como fazer isso? Passando mais tempo consigo mesma, entendendo suas preferências e traçando objetivos.

Sair com as amigas pode ser reconfortante e divertido, “Sex and the City” provou isso inúmeras vezes, porém é importante, também, separar e valorizar os momentos sozinha.

E, ei, não é errado querer entrar em um novo namoro logo depois de terminar – aliás, não existe certo ou errado, né? -, mas como é possível se abrir a uma nova pessoa se você sequer teve tempo para entender a si mesma como um indivíduo independente?

2. Planejar algo para si.

Tudo é uma questão de ponto de vista, não é mesmo? Quando você estava namorando precisava dividir tudo com o outro: planos, decisões e, por Deus, até a escova de dente. Isso mudou. Agora tudo é sobre você, você e você.

É possível, claro, encarar isso de uma forma pessimista… Ou sorrir pela ótima oportunidade a sua frente! Uma chance para crescer, conhecer novos lugares, entender os seus verdadeiros desejos.

Estar em um relacionamento exige uma grande dose de doação e tudo bem. Mas estar solteira é entender que todas as suas decisões dependem unicamente de você – e serão elas que irão levar você ao topo.

Faça a viagem que sempre sonhou. Se matricule no curso que você tanto adiou. Guarde dinheiro para gastar com seus sonhos. Faça algo por si mesma e se orgulhe disso! 🙂

3. Fazer a si mesma feliz.

Talvez essa seja a sua principal meta: encontrar a felicidade sozinha. Colocar, em primeiro lugar, suas necessidades físicas, mentais e espirituais.

Entender que você vale demais e não merece nada menos do que o melhor. É hora de focar nas coisas, lugares e pessoas que fazem você feliz. O resto será uma deliciosa consequência.

4. Não procurar o amor.

Expectativas deveriam ser premiadas como o grande mal moderno. Nossa, como elas sabotam a gente, não?! Tanto que os momentos mais memoráveis são aqueles surpreendentes, no quais não colocamos tanta pressão.

Por que procurar por amor? Vai ser mais divertido quando ~ele~ encontrar você. Enquanto isso não acontecer, o jeito é trabalhar para ter o melhor de si mesma. Esse é o lema de 2017.

5. Ser grata pelas derrotas

Ai, ok, é muito papo de autoajuda isso, mas é verdade: você só chegou até aí porque ralou muito e, invariavelmente, sofreu alguns tombos.

O importante não é lamentar por eles, eles são inevitáveis. Enxergue neles uma oportunidade para tentar entender por que eles aconteceram.

Ser grata pelas derrotas é respeitar a própria história e você tem um horizonte lindo em 2017. Abrace isso!