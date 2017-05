6 posições sexuais para fazer com a polêmica calça da Levi’s

A calça nova da Levi’s, uma parceria com o coletivo Vetements, deu muito o que falar. Não é todo dia, afinal, que uma marca de moda resolve lançar uma peça como essa: com costuras desiguais e, bem, zíperes traseiros – sim, no bumbum.

Made it over da hump 🍑✨ #vetementsxlevis #liveinlevis A post shared by Hannah Harris (@hhxhan) on Apr 12, 2017 at 4:11pm PDT

Com um preço exorbitante (chega a custar mais de 1.500 dólares, em algumas lojas online), a calça, com criatividade, pode funcionar muito bem como – por que não? – um acessório fetichista, é só abrir o zíper e voilà!

Abaixo, 6 posições sexuais bem quentes e perfeitas para testar usando a calça.

Consulta sexy

Essa é para as amantes de um anal 2.0. Já com o zíper aberto, deite na cama ou sofá com a barriga para cima e segure suas pernas no ar. A pessoa deve se posicionar na região da sua virilha, segurar suas nádegas por baixo e começar a penetração. Não se esqueça da troca de olhares, hein?!

Escalada do Prazer

Para essa posição, vale usar um banco ou uma cadeira. Com uma das pernas levantada, como se fosse mesmo subir, apoie as mãos na parede e aguarde sensualmente a pessoa chegar por trás: ela abre o zíper, segura você pela cintura e lentamente inicia a penetração anal. Em pouco tempo, você estará no paraíso.

69 Lésbico

Um clássico é um clássico, não é mesmo? E tudo pode ficar ainda melhor e mais misterioso caso as duas resolvam apostar na calça. Deitem-se com a cabeça em lados opostos do corpo uma da outra, puxem o zíper e mergulhem nesse prazer.

Trabalho de Casa

O home office nunca foi tão prazeroso! Com a pessoa sentada em uma poltrona, apoie suas mãos em uma mesa e não tenha medo de sentar – só não esqueça de abrir o zíper.

Bumbum pra Cima

Deitada, posicione uma almofada embaixo de sua barriga. Para um maior conforto, o zíper da calça já pode estar aberto. Relaxe o máximo que conseguir (o sexo anal só é prazeroso quando você está tranquila, ok?) e aguarde ser deliciosamente penetrada.

De Ladinho

Essa posição pode funcionar muito bem como um delicioso esquenta para o sexo anal. Aqui, os dedos serão as estrelas – eles devem estar muito bem lubrificados, a propósito. Escolha um lugar confortável e deite-se olhando fixamente nos olhos da pessoa, para uma explosão maior de prazer, entrelace suas pernas com as dela. Relaxe e deixe os dedos fazerem todo o trabalho. Ui.