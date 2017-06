Ana Carolina e Lê Lima declararam o amor delas da melhor forma

No mês do “Orgulho LGBT“, Ana Carolina e Letícia Lima escolheram a segunda-feira, 12, “Dia dos Namorados”, para enviar para os fãs uma poderosa mensagem de amor e tolerância – tão necessária nos dias de hoje.

Leia Mais: 40 famosos que são abertamente LGBT

Em vídeo, publicado no Facebook, elas convidaram todos a espalharem coisas positivas. “Todo mundo tem direito ao toque, todo mundo tem direito ao carinho, seja sua orientação sexual qual for. O preconceito está aí, a gente sabe. Eu já sofri muito, sofro ainda, seja no meu meio, seja fora e isso não é legal”, disse Letícia.

Leia Mais: Kristen Stewart ‘assume’ ser gay na TV e isso é muito importante

A cantora completou: “Eu acho que a gente tem que ir no mesmo tom, no tom da liberdade, no tom do amor, para que, em uma mesma vez, a gente possa cantar a música do amor e que ela abafe o som do preconceito”.

Assista ao vídeo

E, como se não bastasse tanta fofura e amor, nesta quarta-feira, 14, aniversário de 33 anos da Letícia, Ana Carolina resolveu postar uma linda homenagem à namorada no Instagram.

“Nos amamos desde o primeiro dia que nos dissemos ‘Oi, muito prazer’. Nos amamos porque somos honestas com nossos defeitos e qualidades. Nos amamos porque o que nos comunicamos sem palavras é muito especial. Ela não quer me transformar em outra pessoa. Eu, se pudesse triplicaria a Leticia pra ter várias e amar mais, sorrir mais e ser ainda mais feliz do que ela já me faz! Feliz aniversário, minha flautinha doce! Te amo”, escreveu a cantora.