Os nove beijos mais famosos de todos os tempos

Richard Burton e Elizabeth Taylor protagonizaram um dos mais famosos e turbulentos romances do século XX. O caso que eles tinham fora das telas chamava a atenção da imprensa mundial e até mesmo do Vaticano. Liz Taylor já tinha sido casada 4 vezes, e queria partir para a quinta união com Burton. O fotógrafo Bill Lovelace e o repórter Robin Stafford localizaram o casal no México após o escândalo de seu caso secreto durante a filmagem do épico “Cleópatra”.

Do México, com Lovelace e Stafford, o casal planejou uma rota para Montreal. Longe dos olhos curiosos do mundo, eles se casaram no hotel Ritz Carlton em uma cerimônia privada convidando apenas o fotógrafo e o repórter para registrar o momento para a posteridade.