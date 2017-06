Dia dos namorados: veja todos os Doodles que homenagearam a data

Ah, os corações apaixonados não resistem ao Dia dos Namorados. Mesmo sabendo que é uma data comercial, inventada por um publicitário nos anos 1940, o dia 12 de junho não perde o encanto. O Google, como de hábito, usa os dias comemorativos para substituir seu logo por um Doodle em homenagem à data.

Vamos ver como o site de buscas celebrou o Dia dos Namorados – aqui no Brasil e em outros países – ao longo dos anos?

Valentine’s Day 2017

Nos Estados Unidos e em alguns outros países o Dia dos Namorados é comemorado em 14 de fevereiro, e é chamado de Valentine’s Day. Este ano, o Google escolheu fazer um Doodle muito especial, que ia além do desenho. Era um joguinho em quatro fases chamado Pangolin Love.

A cada fase o pangolin – um animal que vive em alguns países da África e do Sudeste Asiático – tem que coletar itens para fazer um bolo, um buquê de flores, uma música e por aí vai. O Doodle ficou no ar por 4 dias, um para cada fase. Além de entreter quem jogava, a ideia era arrecadar dinheiro para a ONG WWF, que protege pangolins e outros animais com risco de extinção.

Dia dos namorados 2016

Esse Doodle foi usado em todos os países do mundo que comemoram o Dia dos Namorados – mesmo em datas diferentes. Então em 14 de fevereiro ele foi mostrado para quem acessava o site nos Estados Unidos, e em 12 de junho foi a vez do Brasil.

A gente, que ama um bom cafezinho, adorou ver esse romance inesperado entre um bule e uma cafeteira italiana. O bule fica tão emocionado com a declaração da cafeteira que até ferve!

Dia dos Namorados 2015

Quem disse que tecnologia e amor não podem andar lado a lado? No Dia dos Namorados de 2015 a equipe do Google mostrou que os gadgets que amamos só nos aproximam das pessoas que amamos!

Esse Doodles também foram os mesmos em todo o mundo – e claro que dá para o planeta inteiro se identificar com essas emoções universais!

Valentine’s Day 2014 nos Estados Unidos

O Doodle do Dia dos Namorados nos Estados Unidos em 2014 é capaz de arrancar lágrimas das pessoas mais sensíveis . Além do desenho bonitinho, quando você clicava no Doodle, ele contava histórias de amor. Se você entende bem inglês, ainda pode ouvir as histórias na página do Doodle.

Dia dos Namorados 2014 no resto do mundo

Para os outros países do mundo, o Doodle foi bem fofo também. Você podia montar uma caixa de bombons virtual para seu amor, com diferentes chocolates, recheios e confeitos. Inspiração para a vida real, hein?

Valentine’s Day em 2013

O Doodle do Dia dos Namorados em 14 de fevereiro de 2013 era interativo e homenageava, além dos apaixonados, o criador da roda-gigante, George W.G. Ferris Jr. (em inglês, roda-gigante se chama “Ferris Wheel”, por causa dele). Quando você clicava no botão de coração do Doodle, a roda-gigante girava e sorteava dois personagens – e então era exibida uma tirinha com os dois escolhidos.

Dia dos Namorados 2013 no Brasil

Apenas dois dos personagens mais amados do Brasil estrelaram o Doodle de Dia dos Namorados de 2013: Mônica e Cebolinha, personagens criados por Mauricio de Sousa! Casal improvável, mas muito querido!

Valentine’s Day 2012

Nesse ano o Doodle contava uma história de amor de uma menininha difícil de conquistar. O vídeo com o curtíssima-metragem, de pouco mais de 1 minuto, pode ser visto no YouTube.

Dia dos Namorados 2012

Em 2012 o Google fez Doodles temáticos de Dia dos Namorados para dois países que comemoram a data em dias diferentes: para o Brasil, em 12 de junho, e para a China, em 23 de agosto. Os dois bem simples e lindos!

Desde 2010 o Google tem uma relação turbulenta com a China, e é bloqueado no país por discordar com a política de censura nos resultados de busca. 2012 foi o último ano em que o Google fez um Doodle para o Dia dos Namorados na China.

Valentine’s Day 2011

Você já deve ter visto a escultura LOVE, de Robert Indiana. A original está no Museu de Arte de Indianapolis, em Indiana, nos EUA, mas existem réplicas em várias cidades pelo mundo – talvez a mais famosa esteja em Nova York. Pois em 2011 o Google escolheu fazer sua própria versão de LOVE para celebrar o Valentine’s Day.

Dia dos namorados 2011

Mais uma vez Brasil e China ganharam desenhos especiais para comemorar a data dos apaixonados. Curiosidade: como o calendário chinês não é o mesmo que o nosso, a cada ano o Dia dos Namorados deles cai em um dia diferente para nós. Em 2011, foi em 6 de agosto.

Valentine’s Day 2010

Em 2010 aconteceu a 21ª edição dos Jogos Olímpicos de Inverno, em Vancouver, de 12 a 28 de fevereiro. Aproveitando o evento, o Google uniu o Doodle de Valentine’s Day aos Jogos e aí está:

Dia dos Namorados 2010

China e Brasil ganharam Doodles simples e bonitos para o Dia dos Namorados em 2010.

Dia dos Namorados 2009

Os Doodles de 2009 foram bem simples, tanto nos EUA quanto nos outros países do mundo.

Dia dos Namorados 2008

Um casal de velhinhos apaixonados foi o símbolo de amor longevo que o Google escolheu para homenagear todos os apaixonados do mundo em 2008.

Dia dos Namorados 2007

Ah, morango com chocolate… que cafona, sexy e delicioso! Foi o símbolo do Dia dos Namorados em 2007!

Dia dos Namorados 2005

Por algum motivo que não conseguimos descobrir, em 2006 não houve Doodle de Dia dos Namorados. Mas em 2005 um buquê de rosas recepcionava os apaixonados.

Dia dos Namorados 2004

Eram dois Ozinhos que se amavam no logo do Google. Ali, tão juntinhos o tempo todo… só podia dar em romance!

Dia dos Namorados 2003

Aaaaah, esse amor entre as letras O já tinha começado em 2003

Dia dos Namorados 2001

2002 foi mais um ano amargo e sem amor no Google. Mas em 2001 eles tinham dois ursinhos apaixonados.

Dia dos Namorados 2000

E tudo começou com dois corações cheios de amor, há muitos e muitos anos, lá em 2000. Feliz dia dos namorados!