Já pensou como é o Dia dos Namorados de Fernanda Lima e Hilbert?

A gente acompanha a vida de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert pela TV e redes sociais e tudo parece um sonho: aquele homem lindo coloca a mão na massa, cozinha, é parceiro e parece dividir a vida em todos os aspectos com ela (que também é linda, inteligente, divertida e cheia de predicados). Imagina no Dia dos Namorados?

O GNT imaginou e preparou um videozinho com o Dia dos Namorados desse casal “de propaganda de margarina” real. Dizer que o dia começa com yoga e termina com “Sweet Dreams” não explica tudo o que pode acontecer nessas 24 horas de amor. Como diz Rodrigo: “minha mulher merece”. Divirta-se!

Seu namorado ou namorada também merece? Que tal começar mandando uma mensagem linda e divertida de Dia dos Namorados para ele ou ela?