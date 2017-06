Nem sempre sair para comemorar o Dia dos Namorados é a melhor opção. Sem reserva bem antecipada, é impossível conseguir uma mesa em um restaurante bacana. As filas de entrada dos motéis são uma tristeza. Nessas condições, melhor celebrar no quentinho de casa, a dois, com uma programação especial.

Faça o teste, descubra (ou confirme) qual maratona é aquela que realmente agrada ao mozão e prepare sua noite perfeita.