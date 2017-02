Em vídeo emocionante mulher encara ex-namorado que a traía

Ficar frente a frente com o ex que te traía e perguntar a ele o motivo não deve ser fácil. Ainda mais topar gravar um vídeo para que outras pessoas assistam. Foi o que uma mulher, identificada como Kourtney Jorge, fez para o site The Scene.

O casal começa o vídeo contando como se conheceu. Eles estudaram juntos e depois se reencontraram, pois foram morar no mesmo conjunto de apartamentos. Segundo o relato dos dois, eles ficavam o dia todo grudados e, além de namorados, eram melhores amigos. Até que ela viu no celular mensagens e fotos de outras garotas, mas o cara disse que não era nada daquilo.

O clima da gravação começa a pesar quando ela conta que um dia entrou no quarto dele e que havia uma outra garota lá. Ele pediu para que a ex-namorada saísse e ela chorou a noite toda. Ficaram um tempo sem falar e ele pediu desculpa. Mas continuaram juntos.

Depois Kourtney pergunta porque ele fazia aquilo com ela e aí vem aquela resposta padrão: “tinha mais a ver com eu não querer se comprometer no momento e que eles não estavam na mesma página”. Ela finaliza dizendo “você me machucou, me abandonou”. E ele pede desculpas e espera que no futuro eles possam ser amigos. O impressionante é que Kourtney se emociona o tempo todo e ele parece frio. Assista na íntegra em inglês: