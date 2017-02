Essa declaração de amor mobilizou centenas de desconhecidos

A gaúcha Vanessa Carina queria declarar o amor pela esposa Ana Wester de uma maneira diferente, já que as duas iriam completar um ano de casadas no último dia 14. Então ela teve a ideia de pedir uma ajudinha através do Facebook para surpreender a amada.

Tudo começou quando ela viu a repercussão de um post do Buzzfeed, que falava sobre a resposta maravilhosa que a Fernanda Gentil deu a um cara que a chamou de “sapatão” no Twitter. Nos comentários do post, Vanessa pediu que as pessoas mandassem mensagens para o celular da Ana, dizendo: “‘Olá Ana, o amor da Vanessa por ti é tão grande que chegou em…’ Completem com a cidade e estado que vocês moram. Agradeço de coração!”

A homenagem era para a Ana, mas Vanessa acabou ganhando uma surpresa maravilhoso também. “Eu imaginei que ela receberia poucas mensagens e que muita gente viria nos atacar. Mas não foi o que aconteceu. Por incrível que pareça, não teve NENHUMA mensagem de repúdio, só palavras lindas que vamos guardar pra sempre”.

Segundo o casal, a Ana já recebeu mais de 300 mensagens, todas cheias de amor. “Foi super lindo, perfeito. Ainda está sendo, pois eu continuo recebendo mensagens”.

A ~corrente~ delas chegou a todo o Brasil e até ao exterior. “Teve mensagens da Eslováquia, Emirados Árabes, Inglaterra, Tailândia, Colômbia, Portugal, Bélgica, Austrália, Argentina, Filipinas, Peru, República Tcheca, Nova Zelândia, Itália, Rússia e Angola”.

Agora, as duas estão reunindo todo esse material e vão fazer um mural para pendurar na parede de casa. Através de uma ideia simples e corajosa, elas não poderiam estar mais contentes com esse primeiro aniversário de casamento.

“Ainda dá pra ter fé que as pessoas boas são maioria!”, comemora Vanessa.