Este ranking mostra os signos que mais traíram em 2016

Você pode até não acreditar nas previsões diárias do horóscopo, mas com certeza já percebeu que algumas características suas são mais fáceis de se entender (e de se lidar) com a ajuda do bom e velho mapa astral. Ao mesmo tempo em que é verdade que a astrologia não é respaldada pela ciência, não deixa de ser divertido, e até interessante, ficar sabendo de algumas de suas ~teorias~.

O Victoria Milan, aplicativo de encontros destinado especificamente a pessoas que buscam casos extraconjugais, resolveu brincar com isso, e usou a data de nascimento de seus usuários para criar a lista dos signos que mais traíram em 2016.

Quer saber quem liderou a lista? Aquário.

Coincidentemente, este signo também foi o que mais fez sexo no ano passado, de acordo com um levantamento feito pelo aplicativo Eve – que acompanha a vida sexual e o ciclo menstrual de suas usuárias.

Quer matar a curiosidade? Aqui vai o ranking das traições:

1. Aquário

2. Peixes

3. Áries

4. Touro

5. Gêmeos

6. Capricórnio

7. Câncer, Leão e Virgem – empatados

8. Libra

9. Escorpião

10. Sagitário