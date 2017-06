Dia dos Namorados: Google faz Doodle em homenagem aos apaixonados

A data mais romântica do ano não poderia passar em branco para o Google, que mais uma vez surpreendeu os usuários com um Doodle superfofo. Em homenagem ao dia 12 de junho, a caixa de busca veio acompanhada de um joguinho chamado Pangolin Love.

A escolha para o Dia dos Namorados 2017 é a mesma utilizada no Valentine’s Day, comemorado no dia 14 de fevereiro nos Estados Unidos e em grande parte do hemisfério do norte. O game Amor dos Pangolins, em português, tem quatro fases: em cada uma delas, o pangolim – mamífero que vive em zonas tropicais da Ásia e da África – precisa coletar itens para o seu amor.

E cada etapa traz o nome de um país e uma tarefa: em Gana, o bichinho precisa fazer um bolo; na Índia, a missão é cantar uma música romântica; na China, ele tem que aprender a dançar; e nas Filipinas a ideia é fazer um buquê – tudo para uma comemoração em grande estilo.

Essas regiões não aparecem por acaso nesse Doodle especial – elas representam o destino do pangolim, que é um dos animais mais traficados do mundo e corre risco de extinção. Então, além de entreter os usuários com um jogo bonitinho que celebra os apaixonados, o Google ainda trouxe algumas informações sobre esse mamífero pouco conhecido e fez um alerta para uma importante causa!