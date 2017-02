Já existe um app de pegação que une pessoas com ódios em comum

Todo mundo sabe que, para um relacionamento dar certo é imprescindível que o casal tenha paixões em comum. Seja viagens, filmes de terror, sushi, o amor pelos cães e por aí vai. Mas já parou para pensar que muito provavelmente você e o/a crush também tenham vááários ódios em comum? E agora já existe um app de pegação especialmente desenvolvido para unir gente que odeia as mesmas coisas, é o Hater.

Ao entrar no aplicativo, você será apresentada a uma série de imagens com pessoas e situações especificas – desde gola V até Donald Trump. Aí basta classificar cada tópico com “gosto”, “não gosto”, “amo” ou “odeio”. Com base nisso, o app vai te mostrando quais são os usuários com respostas parecidas às suas.

Por enquanto, o aplicativo conta com 3 mil tópicos diferentes para o usuário classificar, o que cai como uma luva para quem usa mais esses apps para matar tempo do que para qualquer outra coisa. Segundo o Mashable, atualmente as alternativas mais amadas são: minha mãe, o oceano e guacamole. Já as mais odiadas são: eleições americanas de 2016, cabelo no ralo e gente que não sabe andar na calçada.

A premissa pode parecer meio estranha, mas ao menos você terá muito assunto quando rolar um match!

O Hater surgiu como uma brincadeira de seu criador, Brendan Alper, mas o cara resolveu lançar uma versão beta do app em dezembro. Para a sua surpresa, ele foi muito bem aceito e está funcionando oficialmente desde quarta-feira (8). No momento a brincadeira só está disponível para iOS, mas deve chegar aos Androids em breve.