Para celebrar o Valentine’s Day, Burger King dá sex toy de brinde

O adjetivo “adulto” costuma ser usado para descrever, além de pessoas, também categorias ~picantes~ de produtos – como filmes e brinquedos. Faz muito sentido, portanto, que no Valentine’s Day, dia dos namorados em vários países do mundo, a filial israelense do Burger King criasse um “lanche adulto”. Mais do que indicar a faixa etária à qual ele é indicado, o nome já revela um pouquinho do que virá dentro da caixinha.

Vendido exclusivamente hoje (14) a partir das 18h, ele conta com 2 sanduíches, duas batatas, duas cervejas e um sex toy surpresa.

A propaganda mostra algumas das possíveis opções de brinde: uma máscara para os olhos, um espanador e um massageador de couro cabeludo. Convenhamos: a gente esperava que o “lanche adulto” trouxesse itens mais interessantes… Mas vai que eles prepararam outras opções – e só não quiseram estragar a surpresa na propaganda?