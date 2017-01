Site revolucionário ensina DIREITINHO como dar prazer às mulheres

Está buscando novas maneiras de se masturbar ou a fim de explorar outras experiências de orgasmo com o(a) parceiro(a)? Então você precisa conhecer a plataforma OMGYes.

De maneira revolucionária, os criadores do projeto, Lydia Daniller e Rob Perkins realizaram uma pesquisa com mais de 2.000 mulheres com idades entre 18 e 95 anos, com o intuito de conhecer a fundo a sexualidade feminina. O estudo foi feito em parceria com a Universidade de Indiana e do Instituto Kinsey.

E mais: o OMGYes também convidou mulheres reais a dividirem suas técnicas de prazer e tudo é mostrado em vídeos com 0% de censura. Esqueça as animações simulando vaginas, pois todo esse material é feito com a câmera mostrando a realidade nua e crua. O negócio é sem tabu MESMO! Ah, e está tudo traduzido para o português brasileiro.

Depois de assistir às demostrações o(a) “aluno(a)” pode colocar a lição em prática através de um app sensível ao toque. Assim, você também recebe o feedback a respeito dos movimentos que está testando. Outro ponto bacana é que as técnicas são separadas em 12 módulos como Ritmo, Consistência e Ênfase, por exemplo.

Como explicam os criadores, Lydia Daniller e Rob Perkins, “OMGYes é para mulheres, homens e casais que estão curiosos sobre como conseguir ainda mais prazer sexual, fortalecer seus relacionamentos, ter mais liberdade para conversar e ter melhores orgasmos. Nosso estudo mostra que casais que exploram regularmente novas maneiras de aumentar o prazer têm 5 vezes mais chances de serem felizes nos seus relacionamentos, e 12 vezes mais chances de estarem sexualmente satisfeitos”.

O mais maravilhoso é que, apesar de ensinar a respeito do prazer feminino, o OMGYes também reafirma que essa não é uma ciência exata. Explorar novas possibilidades e dialogar a respeito continua sendo o principal ~segredo~ de uma vida sexual realmente incrível.

Para ter acesso a todo o conteúdo do OMGYes, o preço é de 15 dólares (cerca de 48 reais) – pagos apenas uma vez, sem mensalidade. A plataforma também disponibiliza uma amostra grátis que você pode assistir AQUI.