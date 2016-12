Tinder revela os nomes que mais ganharam corações em 2016

Na onda dos Top 10 que pipocam por todo o canto a cada final de ano, o Tinder resolveu divulgar quais foram os nomes que mais receberam likes em 2016 no Brasil. E não é que o resultado é bem inusitado, especialmente na lista das mulheres?

Tainá lidera o ranking e Lavínia vem em segundo lugar, deixando para trás nomes mais comuns como Mariana (3º), Aline (6º) e Camila (7º). Dentre os homens, Felipe ficou em primeiro lugar e Jeferson em segundo. De acordo com o Tinder, o resultado foi obtido com base na porcentagem de corações recebidos ante as avaliações negativas e levou em consideração as variações dos nomes.

Em ambas as listas, nomes bem recorrentes – como Gabriela, Bruna, João e Mateus – ficaram de fora. Será que o seu está entre os que mais receberam ? Veja aqui a lista a completa.

Mulheres

Tainá Lavínia Mariana Sofia Giovana Aline Camila Júlia Maria Eduarda Amanda

Homens