55 ideias do Pinterest para as unhas mais divertidas do carnaval

Se tem uma época do ano em que ninguém deve ter medo algum de ser feliz, essa época é o carnaval. É hora de experimentar, de novas cores e experiências.

No campo da beleza, não há período que nos permita ousar e brilhar mais. É glitter para lá e para cá, tule, brilho, sereias, unicórnios…

Se no rosto (e até nos cabelos) já incorporamos purpurinas e pedrarias, nada mais natural do que passar, agora, para nossas mãos. Para você pular carnaval, sim – mas sem deixar nenhuma parte do corpo de fora da folia!

Se você não está se sentindo tão ~ousada~, pode recriar os clássicos, como a francesinha:

Mas, se estiver pronta para causar, pode fazer o glitter transbordar do corpo até as unhas:

Você também pode apostar nas inspirações geométricas:

Ou então, em um degradê nada básico:

E levar, muito mais do que o brilho, a sua fantasia inteira às unhas:

Acima de tudo, no carnaval você pode se divertir, sem dar bola alguma para as ~regras~ do mundo