A mensagem escondida por trás do penteado de Janelle Monáe

Dona de uma aclamada carreira musical, a cantora norte-americana Janelle Monáe, aos 31 anos, resolveu, nos últimos tempos, dar um rumo completamente inesperado para a já bem-sucedida carreira dela: decidiu virar atriz – e arrasou.

E ela simplesmente está em dois dos mais comentados longas da temporada, os dramas “Moonlight: Sob a Luz do Luar” e “Estrelas Além do Tempo”, ambos concorrendo ao título de Melhor Filme no Oscar. A atuação dela como Teresa e Mary, respectivamente, lógico, arrancou elogios de todas as partes e a colocou em outro patamar: musa de Hollywood. Ao lado de Emma Stone e Amy Adams, ela foi uma das escolhidas para estampar a importante capa de fevereiro da Vanity Fair, na qual só participam as celebridades mais quentes do cinema.

Para a nova fase, ao lado da stylist de longa data, Maeve Reilly, a outrora embaixadora dos terninhos – e ela só usava nas cores preta e branca -, resolveu deixá-los bem guardados no closet para explorar outros territórios. E, como era de se esperar, ela está fazendo isso de um jeito subversivo e da forma menos óbvia possível.

São looks incríveis, inteligentes e com mensagens, já que ela é uma ferrenha ativista da causa das mulheres e dos direitos LGBT. As maquiagens também não ficam atrás das roupas. Janelle é aquele tipo de pessoa que parece estar sempre se divertindo com a moda e com o make. Sem medo de ousar, ela é certeza de inspiração e a prova de que o “fervo também é luta”.

A mensagem

Rainha do double-bun, como é conhecido esse coque duplo, ela já desafia padrões ao optar por não alisar os cabelos, usá-los crespos em toda a glória deles, mas ela levou isso a outro nível quando usou o penteado forma de protesto. Por causa da eleição de Donald Trump e do aumento do discurso de ódio, as garotas e garotos norte-americanos, começaram a usar safety pins [alfinetes] como forma de demonstrar apoio às minorias do país. Uma forma de dizer para imigrantes, mulheres e para a comunidade LGBT que eles não estão sozinhos. Muito mais do que um negócio ou uma vitrine para designers, Janelle entende a moda como meio de comunicação, expressão e resistência. Notável.

Make também é diversão

Nem sempre vão existir mensagens, obviamente. E Janelle sabe muito bem como se divertir com o make e cabelo. Só ela mesmo para usar um arame na trança dianteira de uma forma completamente desejável. Além disso, foi lá e subverteu o uso da sombra ao aplicá-la na pálpebra inferior e na superior? E essa cor esmeralda é linda!

Trendsetter, foi uma das primeiras em Hollywood a apostar no truque da sombra colorida na pálpebra inferior. Porque as garotas, às vezes, também só querem se divertir!

Unhas metalizadas, como pede a tendência, e longas também estão no pacote da artista.

Quando o foco não são os olhos, Janelle não pensa duas vezes e se joga em algum batom sensacional. Ousada do jeito que é, tem preferência por tons de pink, vermelho e com efeito matte.

Batons metalizados também aparecem nas produções da artista.

E, bem, por que não chorar glitter? Aqui, ela fez uma pele discreta, delineou os olhos com preto e resolveu apostar em um batom rosinha para deixar o glitter na pálpebra inferior ser a estrela da produção. Ele só não brilhou mais do que Janelle. Rainha mesmo.