Aprenda a fazer penteados perfeitos para quem tem cachos

É uma realidade: os cabelos crespos podem dar um certo trabalho para arrumar. Às vezes, eles ficam murchos e com cachos indefinidos pouco tempo depois da lavagem. Para conseguir que a beleza dure por mais tempo, é fundamental observar aqueles cuidados básicos de limpeza, hidratação e finalização dos fios. Além, é claro, daqueles pequenos rituais que ajudam muito na hora de ir para a cama, como trocar a fronha de algodão que causa frizz por uma de cetim e prender os cabelos em um coque abacaxi para proteger os cachos. Mas, se mesmo assim os fios não acordarem dispostos a divar por aí e ainda não é hora de lavar de novo, há sempre um produto ou um penteado perfeitos para salvar o seu dia em poucos minutos.

Muitas vezes você só precisa esperar que o próprio peso do cabelo coloque os fios no lugar, e aí basta dar um toque com as pontas dos dedos. Outras vezes, no entanto, o produto é fundamental para trazer a beleza de volta aos cachos. A Gelatina #TodeCacho Não Sai da Minha Cabeça é uma delas. Ela tem uma fixação perfeita e deixa os cachos com aquele efeito durinho e completamente sem frizz. Mas, se você der aquela amassadinha, os caracóis vão ficar macios, leves e soltos. Outra possibilidade bacana é fazer misturinhas do produto com ativadores de cachos ou cremes para pentear.

A Gelatina também fica incrível para fixar a raiz e fazer aqueles penteados supersofisticados que misturam as duas texturas na mesma cabeça. É simples: acordou com o cabelo murchinho e sem graça? Experimente molhar a raiz de leve, aplicar a gelatina e fazer uma risca lateral ou no meio, de acordo com a sua preferência. Depois, com auxílio de uma escova ou um pente garfo, puxe e alise a raiz para trás, prendendo os fios em um rabo de cavalo baixo. O charme aqui é deixar os cachos bem volumosos. Outra dica é usar o gel Day After – Como se Fosse a Primeira Vez, da linha #TodeCacho, que também ajuda a ajustar o volume e deixar o cabelo mais cheio.

Um simples rabo de cavalo lateral pode ser a melhor saída para disfarçar aquelas mechas que estão com frizz ou sem cachos definidos e destacar os que ainda estão bonitos. Nesse caso deixe a raiz soltinha, meio fofa e com as ondas bem marcadas (a Gelatina #TodeCacho Não Sai da Minha Cabeça e o gel Day After – Como se Fosse a Primeira Vez são perfeitos para esse efeito), e prenda com elástico. Para dar um charme a mais, cubra-o com uma mecha de cabelo e solte uma mechinha da franja.

Tiaras e lenços também são acessórios que trazem estilo e salvam qualquer mulher em dias de cabelos murchos e sem definição. O segredo para conseguir efeitos incríveis é treinar e treinar muito na frente do espelho; assim, na hora do sufoco, você vai virar diva em dois segundos.