As famosas estão obcecadas pelo make colorido abaixo dos olhos

Nos últimos anos, a maquiagem de contornou viu a popularidade dela explodir após Kim Kardashian revelar ser fã do procedimento. No entanto, essa fase parece ter chegado ao limite e as famosas (e, claro, os maquiadores delas!) já sinalizam um caminho novo: muito mais sobre criatividade e diversão do que o infame ato de tentar a todo custo esconder os traços da face.

A prova disso? Garotas como Janelle Monaé, Kristen Stewart e Margot Robbie, entre outras, resolveram aparecer nos tapetes vermelhos mundo afora abusando de ousados makes abaixo dos olhos. A cartela de cores vai do marrom, passando pelo verde, vermelho e azul metálico. Para isso, elas lançam mão de delineadores e, às vezes, até sombra.

Para usar no dia a dia, basta apenas deixar a imaginação correr solta…

Abaixo, a gente separou algumas inspirações!

Margot Robbie

A atriz australiana é fã de um delineado azul marinho nos cílios inferiores.

Mandy Moore

Mandy Moore, estrela da série “This is Us”, também lançou mão do delineador azul , além de uma leve esfumada nas pálpebras inferiores.

Aja Naomi King

“How to Get Away With Murder” nunca mais será a mesma após esse make incrível da Aja Naomi

Jamie Chung

Quem é fã de produções mais discretas também pode se jogar na tendência. Jamie Chung, por exemplo, arrasou ao escolher esse delineado verde.

Janelle Monaé

Sempre uma inspiração, a cantora (e agora atriz!) Janelle Monaé é fã da cor azul e já apareceu diversas vezes com esse delineado metálico e bafo.

Amandla Steinberg

Para as mais ousadas, vermelho é a cor.

Emma Stone

E vale também deixar o entorno dos olhos todo coloridão, não é, Emma Stone? Azul metálico nos cílios inferiores e um tom de rosinha na pálpebra superior. ❤

Kristen Stewart

E, claro, que o make mais “rad” seria dela: Kristen Stewart e esse esfumado sensacional.