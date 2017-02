Aumenta o volume!

A história prova que o cabelo vai muito além de um instrumento estético. O penteado, corte ou cor escolhidos dizem muito sobre a personalidade de quem usa. Em muitos casos funcionam também como símbolos de resistência e rebeldia. Os crespos volumosos à la black power são a prova disso. Tudo começou nos anos 1920, quando Marcus Garvey, um dos primeiros ativistas da Jamaica, soltou os fios para dizer que era hora de romper com padrões de beleza europeus e aproximar os negros de suas raízes africanas. Mas o ápice do movimento veio mesmo nos anos 1960, nos Estados Unidos, com a ativista Angela Davis.

O volumão continua em alta e está aí para libertar quem deseja viver em paz com os fios naturais; afinal, quanto mais crespos forem os cabelos, mais fácil aderir ao estilo. Os do tipo 4C, que encolhem em até 75% do comprimento quando secos, são os mais apropriados, mas existem soluções para todos os outros tipos de cachos. A seguir, dicas fundamentais para aderir ao estilo e ficar poderosa.

Produtos

Eles são os maiores aliados para manter a beleza do penteado e a saúde dos fios. Fique atenta à hidratação e jamais esqueça dos finalizadores. A dica é a Gelatina – Vai Ter Volume Sim, da linha #TodeCacho, um gel mix perfeito para ativar os cachos e dar muito volume ao cabelo. E o melhor: sem aquele efeito umidificado. A gelatina deve ser usada nos fios limpos e úmidos, mas o segredo é misturar com um creme para pentear ou um ativador de cachos da Salon Line. Basta aplicar mecha a mecha, de maneira uniforme, no comprimento e nas pontas, para deixar os cachos mais definidos, leves e sem frizz.

Pente garfo

Você não pode viver sem esse instrumento, que é o melhor amigo do volumão. Use os dentes para soltar a raiz e modelar os fios para cima, favorecendo o volume. Você também pode contar com a ajuda do difusor.

O corte

Manter um black também depende substancialmente de um bom corte. Escolha um cabeleireiro especializado em cabelos crespos. Ele saberá analisar o seu tipo de fio, o formato e a textura, e o que harmoniza mais facilmente com seu formato de rosto e seu estilo.

Na transição

Você está vivendo este momento? Sim, é um período de sufoco e que requer paciência, mas, se você tomou essa decisão, é porque é forte, poderosa e vai tirar de letra. O Gel Creme – Transição Capilar – {Do Meu Cabelo Cuido Eu!} nessa fase será seu grande aliado. Sua formulação foi desenvolvida para dar forma aos fios e disfarçar as duas texturas dos cabelos, garantindo também o tão sonhado day after.