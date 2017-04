Os 5 batons mais vendidos na Sephora são ma-ra-vi-lho-sos

Quando se trata de comprar batons, a brasileira não gosta de arriscar muito e se joga nos produtos com o melhor custo benefício. A prova?

A gente conversou com a francesa Sephora, uma das maiores lojas de cosméticos do mundo, e eles revelaram os 5 batons mais vendidos por eles no Brasil. Na lista, só produto maravilhoso!

Dá uma olhada (talvez você já tenha algum deles! )!

O que esperar dele? Além da embalagem incrível, como na maioria dos produtos da Urban Decay, o Vice é conhecido pela pigmentação acima da média e pela textura cremosa.

Preço: R$ 73

O que esperar dele? É um batom hidratante que não deixa os lábios grudentos, sabe? A cor tem um brilho especial e é perfeito para o dia a dia.

Preço: R$ 59

O que esperar dele? A Make Up Forever é expert em criar produtos tecnológicos e absolutamente lindos. O Artist Rouge, hit da marca no mundo todo, possui 25% a mais de pigmentação e o melhor: não borra nunca. Está disponível nos acabamentos matte e cremoso.

Preço: R$ 83

O que esperar dele? Basicamente tem um acabamento perfeito! De brinde, a embalagem sensacional e luxuosa. A única coisa um pouco decepcionante sobre ele é mesmo o preço…

Preço: R$ 155

O que esperar dele? Bastante popular mesmo, ele é prático e possui um acabamento opaco maravilhoso. Não quer surpresas na hora da compra? Ele é uma opção certeira.

Preço: R$ 13