Designer cria cílios postiços de LED e claro que nós queremos

Ainda estamos no mês de maio, mas não há nada de errado em já termos planos para o Carnaval 2018, certo? Culpem o designer Tien Phan, criador dos F.Lashes – cílios postiços com luzinhas de LED. Isso mesmo: imagine uma tira de luzes piscantes bem na base dos seus cílios. Melhor acessório para sua fantasia, sim ou claro?

A tirinha de LED é colada nas pálpebras, da mesma maneira que um par de cílios postiços normal. Então dois cabos bem finos são presos pela lateral da cabeça a um controle com bateria, que fica preso na nuca e pode ser usado para controlar como as luzinhas vão se comportar. Elas acendem ou piscam de acordo com o movimento da cabeça de quem usa.

Os F.Lashes ainda não estão a venda, mas Phan já tem planos: vai lançar uma campanha de crowdfunding na plataforma Kickstarter para arrecadar o dinheiro necessário e então poder fabricar e vender esses cílios fabulosos.

Phan, em 2018 a terça-feira de Carnaval é em 13 de fevereiro, viu? Se você começar a vender até lá, já vai ter compradores aqui!