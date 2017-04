Dicas para o esmalte ficar perfeito na unha e durar mais

Se você é do tipo de pessoa que adora unhas bem feitas, mas tem dificuldade em mantê-las lindas durante um período razoável, saiba que existem, sim, estratégias que podem ajudar você nessa missão. Por isso, conversamos com especialistas da Risqué, que deram ótimas dicas para que a durabilidade do esmalte seja maior, sem que seja preciso apelar para truques que podem prejudicar a saúde das unhas.

Inicialmente, é necessário aplicar a base. A função do produto é proteger as unhas e prepará-las para a esmaltação. “Quando elas estão fortes e saudáveis, o esmalte dura mais e, por isso, é importante utilizar bases que contenham ativos para tratá-las”, ensinam os especialistas da Risqué. Entre as principais opções, estão aquelas que protegem as unhas, além das fortalecedoras (que as deixam mais fortes) e niveladoras (que corrigem falhas e ondulações e tornam as unhas mais resistentes).

Depois da camada única de base, Risqué indica que sejam passadas apenas duas camadas de esmalte. Para um resultado satisfatório, com boa cobertura, a recomendação é que o produto seja aplicado da seguinte maneira:

Retire o excesso de produto do pincel e o posicione no centro da unha, perto da cutícula Deslize levemente o pincel até a borda da unha Posicione o pincel na lateral direita da unha, perto da cutícula Deslize levemente o pincel até a borda da unha Posicione o pincel na lateral esquerda da unha, perto da cutícula Deslize levemente o pincel até a borda da unha Caso seja necessário, finalize a aplicação com mais uma pincelada

Depois do esmalte, é aconselhado o uso de cobertura brilhante, que protege o esmalte e prolonga a sua duração e brilho.

Embora o óleo e o spray tenham a função de proteger as unhas recém-esmaltadas contra poeiras e possíveis borrões, cada um tem suas particularidades. “A baixa temperatura criada pelo jato do spray e os ativos secantes de sua fórmula tornam o produto mais indicado para acelerar a secagem. O óleo, por sua vez, cria uma camada protetora, evitando que sujeiras grudem no esmalte e que ele amasse”, explicam os responsáveis pela marca.

Um fator que incomoda muita gente são as famosas “bolinhas“. Elas aparecem quando a temperatura ambiente está muito alta, quando o esmalte fica guardado em local quente ou quando a embalagem não está devidamente fechada, o que modifica a textura do esmalte. Por isso, para ficar longe delas, “a dica é evitar fazer as unhas em ambientes muito quentes, armazenar os esmaltes em locais que ficam longe do calor ou da luz solar, aplicar camadas finas de esmalte e finalizar o processo com cobertura brilhante”, recomendam os especialistas.

Além disso, é sempre importante verificar se o esmalte ainda está bom. Para isso, é importante conferir se o produto está dentro da validade e a textura pode ser um indício de que ele está impróprio para uso, uma vez que produtos muito grossos interferem diretamente na qualidade da esmaltação. “Para evitar que o produto engrosse, mantenha sempre os frascos bem fechados, armazenados longe do calor ou da luz solar. Também é importante limpar bem o gargalo do frasco, para evitar que a tampa perca a vedação”, finalizam.