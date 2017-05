Documentário sobre padrões de beleza estreia na Netflix

Premiado em diversos festivais e celebrado ao redor do mundo, chega ao Brasil o documentário Embrace, da australiana Taryn Brumfitt. O filme fala a respeito de um problema vivenciado por inúmeras mulheres: o ódio ao próprio corpo.

Depois de dar à luz três filhos, o corpo de Taryn mudou drasticamente e ela teve que ouvir muitos comentários maldosos. Frente a isso, passou a militar pela causa do amor ao próprio corpo e criou o projeto Body Image Movement. Foi quando resolveu lançar uma campanha de financiamento coletivo para filmar o documentário.

No filme, ela conversa com mulheres de diversos países e analisa a indústria da moda e da beleza. Segundo dados divulgados em Embrace, 91% das mulheres estão insatisfeitas com o próprio corpo, o que é algo alarmante.

O documentário foi lançado oficialmente em agosto, na Austrália, e chegou ao Brasil na última segunda-feira (1), através da Netflix. Vale a pena conferir!