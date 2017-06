Esta paleta de make é inspirada no Burn Book de Meninas Malvadas

“Meninas Malvadas” é um clássico. Além das maravilhosas (e constantes) referências às falas do filme (“isso é Tão barro“, “às quartas-feiras, nós usamos rosa“), agora os fãs poderão expressar seu amor através de… um estojo de maquiagem.

A marca Storybook, famosa no Instagram por cosméticos livres de testes em animais e cores inspiradas em filmes, anunciou na última quinta-feira (1) estar preparando essa maravilhosidade.

On Wednesdays we wear Storybook Cosmetics. – Fall 2017 A post shared by @storybookcosmetics on Jun 1, 2017 at 12:00pm PDT

A ideia é que a paleta, criada em parceria com a Paramount Pictures, seja lançada no outono norte-americano – por aqui, primavera. O estojo será inteiramente inspirado no Burn Book, o livro em que Regina George (Rachel McAdams) e as ~plastics~ escreviam comentários para lá de maldosos sobre todo mundo da escola. Lembra?

Pois é! Imagina que lindo?

Em entrevista à Teen Vogue, Missy Maynard, uma das fundadores da Skybook, conta que essa foi uma das primeiras ideias que ela sonhou em trazer à realidade com sua marca.