Framboesa é a cor queridinha para o batom das noivas em 2017

Maquiagens clássicas para noivas, com olhos bem marcados e batom nude ou olhos quase nada e batom vermelho estão ficando para trás. Pelo menos é o que mostra o Wedding Report 2017 do Pinterest, o relatório anual que traz os rankings das buscas relacionadas a casamentos na rede social. A cor do momento para as bocas de quem vai casar é framboesa.

Os números não mentem: as buscas por batom framboesa para noivas subiram 71% entre 2016 e 2017, ficando em primeiro lugar. Em segundo vem o vermelho, em terceiro, o rosa e em quarto, o nude.

Os tons variam do framboesa vivo e não tão escuro ao fechadão, como o que Kendall Jenner usou no desfile da La Perla na semana de moda de Nova York, em fevereiro.

O relatório também aponta que, para os olhos, as sombras preferidas são em tons de rosa. O crescimento dessa busca entre 2016 e 2017 é de 45%.