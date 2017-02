15 inspirações para usar pedrarias na maquiagem de Carnaval

Temos vídeo novo no canal? Temos sim! Make carnavalesca pra sacudir com a cara das inimigas.. Kk (acho tão blogueira falar isso) mas não acho legal ter inimigas! ☝️bom saiu o tutorial de make fada lá! Tá bem fácil, bem fofíneo pra vcs! Passa lá no canal 🎥 me assiste e me dá de presente 🎁 aquele like maroto?! Custa nada né não! 🎉🦋 #makefada #makecarnaval #sebebernaodirija #sebeberusecamisinha #carnaval2017

A post shared by chegademesmice (@chegademesmice) on Feb 14, 2017 at 8:38am PST