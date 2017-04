O xampu favorito da Kylie Jenner é ótimo e vende no Brasil

Dona de uma das linhas mais bombadas de maquiagem do momento, Kylie Jenner sabe do que fala quando o assunto é beleza.

E, dentro do aplicativo dela, além de fazer algumas revelações inusitadas, como qual o melhor sabor de pizza, a empresária costuma revelar alguns segredinhos de beauté.

O último? Ela compartilhou com os fãs qual é dupla de xampu e condicionador presente nos cuidados diários dela. De acordo com a caçula das Kardashians, os produtos da Moroccanoil, conhecidos pelas fórmulas com óleo de argan, são perfeitos, já que reparam os fios e hidratam. Nada boba!

Infelizmente, o valor não é dos mais convidativos. Enquanto nos Estados Unidos, os preços variam entre US$ 9,50 e US$ 10,50 cada (aproximadamente de R$ 30 a R$ 33), aqui no Brasil eles pesam bastante no bolso e saem em média de R$ 90 a R$ 120 a unidade.