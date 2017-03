A MAC criou uma linha de iluminadores coloridos e eles são lindos

O strobing, técnica que utiliza iluminador para aumentar os pontos altos do rosto, como o arco das sobrancelhas e as têmporas, fez um sucesso gigantesco no ano passado. Gigi Hadid, Kim Kardashian, Kendall Jenner… todas as estrelas investiram nesse tipo de make conhecido como o “anti-contorno”, por valorizar partes da face, em vez de escondê-las.

Em 2017, no entanto, a tendência aparece de uma forma melhor e muito mais divertida, diga-se. As garotas estão investindo no produtinho em versões coloridas.

“Começou lá fora, mas, aqui no Brasil, também já pegou. Tem muita gente procurando e usando”, afirma Jake Falchi, maquiadora da MAC. De acordo com ela, os tons queridinhos são furta-cor, azul e rosa. E a ideia é brincar mesmo com a maquiagem.

“Existem duas pegadas para esse iluminador colorido. A primeira é mais divertida mesmo, meio “unicórnio”. A outra, que eu gosto mais, é mais cool, fashion, substituindo os produtos tradicionais por opções mais tecnológicas e cheias de cor”, disse a expert.

Pegando carona nessa onda – consolidada no último SPFW -, a MAC está lançando no Brasil a coleção “In The Spotilight”, na qual o superpopular “Strobe Cream” (R$159), agora chamado “Pinklite”, ganha outros e incríveis tons coloridos.

O pó facial “Skinfinish” (R$145) também ganha quatro novas versões “unicórnio”: nas cores pêssego (com brilho rosa), bege (com efeito prata), rosinha (com brilho queimado) e branco (com um efeito furta-cor maravilhoso).

Os produtos estão previstos para chegar em abril no país.