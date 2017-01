A MAC está prestes a lançar 28 cores de batom matte sensacionais

zoom_out_map 1 /28 Carmine Rouge (Divulgação/MAC)

zoom_out_map 2 /28 Darling Clementine (Divulgação/MAC)

zoom_out_map 3 /28 Breathing Fire (Divulgação/MAC)

zoom_out_map 4 /28 Bunnybeams (Divulgação/MAC)

zoom_out_map 5 /28 Feeling Fizzy (Divulgação/MAC)

zoom_out_map 6 /28 Yellow You Dare (Divulgação/MAC)

zoom_out_map 7 /28 Forbidden Sunrise (Divulgação/MAC)

zoom_out_map 8 /28 The Spirit (Divulgação/MAC)

zoom_out_map 9 /28 Into the Madness (Divulgação/MAC)

zoom_out_map 10 /28 Night Mint (Divulgação/MAC)

zoom_out_map 11 /28 Deep With Envy (Divulgação/MAC)

zoom_out_map 12 /28 Mud Wrestler (Divulgação/MAC)

zoom_out_map 13 /28 City Slick (Divulgação/MAC)

zoom_out_map 14 /28 Mean Green Machine (Divulgação/MAC)

zoom_out_map 15 /28 In My Fashion (Divulgação/MAC)

zoom_out_map 16 /28 Evening Buzz (Divulgação/MAC)

zoom_out_map 17 /28 Secret (Divulgação/MAC)

zoom_out_map 18 /28 Matte Royal (Divulgação/MAC)

zoom_out_map 19 /28 Flatter Me Fierce (Divulgação/MAC)

zoom_out_map 20 /28 Gritty Girl (Divulgação/MAC)

zoom_out_map 21 /28 Digging It (Divulgação/MAC)

zoom_out_map 22 /28 Blue Bang (Divulgação/MAC)

zoom_out_map 23 /28 Instant Icon (Divulgação/MAC)

zoom_out_map 24 /28 Show and Teal (Divulgação/MAC)

zoom_out_map 25 /28 Uncontrollable (Divulgação/MAC)

zoom_out_map 26 /28 Cold Hard Cash (Divulgação/MAC)

zoom_out_map 27 /28 Indigo-Go (Divulgação/MAC)

zoom_out_map 28/28 Jean Genie (Divulgação/MAC)

Sim, você leu certo: a M.A.C, marca canadense de cosméticos queridinha da internet, está prestes a lançar 28 cores incríveis de batom – e de uma vez só.

Chamada de “ColourRocker”, a coleção é, no mínimo, ousada e tem os tons que toda amante de make já sonhou. Preto, azul, roxo, verde, marrom, laranja… O mais legal? Todos possuem textura matte!

E, calma, para não gosta muito de inventar na hora do make, foram criadas opções mais básicas, como Feeling Fizzy, um rosinha fofo, e o Carmine Rouge, um vermelhão elétrico.

O lançamento está previsto para chegar nos Estados Unidos já no próximo mês. No Brasil, de acordo com a assessoria da empresa, os produtinhos só devem desembarcar em maio (24 cores foram confirmadas!). Os preços deverão ficar na faixa dos R$ 74, como a maioria dos batons da marca.