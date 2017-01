Maionese capilar: tudo sobre esse novo (e inusitado!) tratamento

Quem nunca, em busca de brilho e maciez, inventou receitas mirabolantes e testou produtos de cozinha no cabelo? Muita gente faz isso para aproveitar os nutrientes de certos alimentos, que também beneficiam os fios. Um dos mais testados é a maionese. Isso, aquela mesma, que deixa o pão macio e com mais sabor para receber o recheio do sanduíche. Pode parecer loucura, mas faz todo o sentido, pois a receita clássica da maionese de cozinha é rica em elementos que trazem benefícios. Feita a base de óleos e ovos, fornece os nutrientes necessários para fortalecer e embelezar os cabelos.

O problema de se usar certas receitas e alimentos nos cabelos é porque eles normalmente contém muito sal e a gente sabe o quanto ele é prejudicial para a saúde dos fios (e para a nossa também!). Esse é, também, um dos principais problemas da maionese comestível. Além disso, tem a questão do cheiro e da textura que ela deixa no cabelo depois que ele seca. Muita gente faz “eca” só em imaginar a possibilidade de fazer um tratamento com ela.

A boa notícia é que existem produtos capilares específicos que captam todos os nutrientes dessas receitas caseiras, eliminando os elementos prejudiciais, como o sal, a textura e o cheiro.

Quer um bom exemplo? Os químicos e especialistas da Salon Line criaram a Maionese Capilar #TodeCacho especialmente para passar nos cabelos. E atenção aos desavisados: essa não pode comer! Além de manter em sua fórmula todos aqueles ingredientes que fazem bem, como o óleo de oliva e as proteínas vindas dos ovos, é ainda enriquecida com outros elementos, tem uma fragrância suave, de cosmético, e a consistência perfeita para se aplicar nos fios.

Elas estão disponíveis em duas versões:

Maionese Capilar POWER #TodeCacho Enriquecida com um mix de óleos, é indicada para fios com curvatura 3 e 4 e que estejam muito ressecados, precisando de um tratamento bastante potente.

Maionese Capilar LIGHT #TodeCacho É a chamada “liberada”. Livre de sulfatos, parabenos, petrolatos e óleo mineral, é feita com óleo de Amla e indicada para as adeptas do low poo e para cachos com curvatura 2, 3 e 4. Não pesa nos fios e promove hidratação profunda.

O modo de usar é igual para as duas versões. Depois de lavar os fios, aplique o produto mecha por mecha, massageando do comprimento às pontas. Deixe agir por 3 a 5 minutos e enxágue em seguida. Se estiver precisando de uma hidratação ainda mais profunda, você pode acrescentar um óleo de sua preferência na máscara e fazer a umectação nutritiva noturna. Ou seja, aplique antes de dormir e retire ao acordar.

A recomendação é um tratamento semanal até que o fio se recupere e então fazer aplicações a cada 15 dias. Assim, você traz o brilho e a maciez de volta e começa 2017 com os cabelos hidratados, mais leves e soltos.