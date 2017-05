8 maquiadoras brasileiras incríveis para seguir no Instagram

E no meu primeiro vídeo de pele vocês me colocaram no em alta do YouTube! Caramba. Obrigada! Isso com certeza foi um sinal de que preciso fazer mais vídeos nesse formato! Obrigada por me incentivarem e por me mostrarem os caminhos! Sem vocês nada teria acontecido na minha carreira. Quando criei o pausa eu ia deletar ele assim que conseguisse um emprego na área de jornalista. Consegui o emprego mas como já tinha muitas leitoras fiéis não tive coragem de deletar o blog. Nesse momento (e dali pra frente) vocês decidiram o rumo da minha vida profissional! Por essas e por outras valorizo tanto meu público. Meu guia! Minha eterna inspiração! Obrigada por tudo! E pra que quiser ver o vídeo devagarinho é só clicar no link do meu perfil aqui do IG ❤️ #basepausaparafeminices #corretivobrunatavares

