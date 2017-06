O produto queridinho da Margot Robbie é o Bepantol®

Quando não está arrasando em papéis poderosos no cinema ou desfilando vestidos de sonho no tapete vermelho, Margot Robbie está… compartilhando as melhores dicas de beleza. É sério!

E nada de procedimentos loucos de Hollywood, como usar placenta como máscara facial ou ser picada por abelhas, para a atriz australiana de 26 anos, ainda bem, vale o bordão “menos é mais”.

Em entrevista à ELLE UK, ela, que a pessoa mais engraçada do mundo no Instagram, contou um pouquinho dos truques dela para se sentir mais incrível – eles são ótimos.

Bepantol

Para substituir os lip balms e deixar os lábios sempre hidratados, a atriz faz uso de um velho conhecido das brasileiras! “Eu uso Bepantol que, na verdade, é uma pomada usada nos mamilos de mulheres que estão na fase da amamentação ou para tratar as assaduras dos bebês”, conta. “Tenho essa teoria da conspiração de que os lip balms possuem alguma coisa para deixar a boca mais seca e você continuar comprando eles. Já o Bepantol é feito justamente para a pele ressecada, por isso funciona. É o que eu usei durante toda a minha vida”, afirma. A gente já sabia disso faz tempo, Margot! 🙂

Escovas de dentes

Acredite se quiser, Margot Robbie usa escovas de dentes para aplicar o make! “Uma amiga me ensinou e eu uso sempre! Quando aplico a base, uso uma escovinha de sobrancelhas ou até mesmo uma escova de dentes para deixar tudo misturadinho na linha do meu cabelo. Principalmente, porque eu tenho esse cabelo loiro e pele bronzeada e, se não estiver bem matizado, fica um horror – você pode olhar, tem base no meu cabelo”, brinca. “Faço isso todos os dias, e meu marido [Tom Ackerley] brinca, ‘O que você está fazendo?’ E eu digo, ‘Estou passando make na linha do meu cabelo!’ E ele fica, ‘Garotas são malucas.'”

Queijo não é derivado do leite

Como qualquer outra pessoa, existem certas comidas que Margot não abre mão. O que ela faz? Finge que elas não fazem mal para ela! “Se eu como ou bebo muitos derivados do leite, minha pele explode. Eu amo leite e bebo o tempo todo, mas, quando estou filmando ou se minha pele está uma porcaria, tento cortar e substituir por água. Mas eu sempre finjo que queijo não é lácteo porque eu nunca vou aceitar não comer isso sempre. Eu amo”, diz.

Diversão, diversão, diversão

É, Margot não é muito fã de academias e frequenta apenas esporadicamente… Para ela, o principal é se divertir! “Minha versão de exercícios é ir para alguma aula de dança com uma amiga e dar risadas enquanto me exercito”, explica. Maravilhosa!