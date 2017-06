Ela transformou a mancha no rosto em marca de beleza pessoal

Quando tinha apenas seis anos de idade, Mariana Mendes já tinha passado por três sessões pesadas de laser. O motivo? Com medo de que ela sofresse bullying, sua mãe tentava diminuir a aparência da marca de nascença que a filha trazia no rosto.

Leia mais: E se, em vez de amar nosso corpo, a gente só deixar de odiá-lo?

Os procedimentos, porém, não deram exatamente certo: além de a mancha ter continuado lá, ao longo da vida Mariana recebeu olhares tortos e se deparou com comentários desagradáveis o tempo todo. Confiante, porém, ela conta em entrevista ao tabloide britânico The Sun que isso nunca a incomodou – pelo menos não tanto quanto seus agressores gostariam.

Gente é amanhã que estarei no programa Encontro com Fátima Bernardes, vamos todos assistir em! Hahah ✌🏻✨ A post shared by Mariana Mendes (@marianamendes.m) on Jun 12, 2017 at 4:32pm PDT

“Eu não fico triste se alguém não gosta da minha mancha”, ela confessa. “Para mim, é como qualquer outra parte do meu corpo – então eu prefiro sempre me lembrar das vezes em que me elogiaram”.

Para a jovem de Patos de Minas, atualmente residente em Juiz de Fora, é justamente a marca, chamada tecnicamente de nevo melanocítico congênito, o que faz dela uma pessoa única. Não é inspirador?

Leia mais: A foto desta top sem make levantou um debate incrível sobre acne

Mariana trabalha como assistente de estilista e acumula mais de 10 mil seguidores em seu perfil do Instagram, onde comprova com suas fotos que, de fato, a mancha não atrapalha sua autoestima.

. A post shared by Mariana Mendes (@marianamendes.m) on Jan 8, 2017 at 10:20am PST

Em entrevista ao G1, ela conta ter sido um dia procurada por alguém com uma marca semelhante à sua. “Uma garota que tinha uma mancha no braço certa vez me procurou e disse que tinha muita vergonha daquele sinal e que tentava sempre usar roupas e acessórios para esconder”, conta. “Ela disse que viu fotos minhas e, como parecia que eu lidava muito bem com a situação, quis saber qual era o meu segredo, já que não teria como esconder a marca”.

Leia mais: “Ter celulite é normal”, diz Ashley Graham

Mariana contou então sobre a forma como encara a vida e as críticas. “A marca nunca me incomodou”, ela conta ao G1, “eu sempre a vi como uma coisa boa”.

🐶 📷 por @heyohgabanti A post shared by Mariana Mendes (@marianamendes.m) on Aug 28, 2016 at 10:13am PDT

Ela conta ainda estar sempre de olho na saúde da pele, fazendo exames periódicos para se certificar de que está tudo certo com o nevo melanocítico congênito.

Depois de ter sua história compartilhada em jornais e revistas nacionais e internacionais, como o The Sun, o Daily Mail, o Metro e o Globo, Mariana não deixa dúvidas: mais do que sua aparência, é hoje sua atitude perante a vida o que mais chama a atenção sobre ela.