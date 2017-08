Nova linha da M.A.C é toda tropical e muito linda

Nessa quinta0-feira (24), a M.A.C está lançando no Brasil uma linha limitada que tem a cara do verão. Batizada de Fruity Juicy a coleção vem com uma estampa lindíssima, bem tropical.

E tem um monte de produtos! São paletas de sombra, pincéis, bronzer, iluminador em mosaico, iluminador líquido, batons, gloss, primer e ainda uma necessaire. Os preços variam entre 83 a 235 reais.

A coleção já havia sido lançada no exterior e agora pode ser encontrada nas lojas brasileiras e através do site da M.A.C. Olha que lindeza:

–