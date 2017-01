Riqueza de 8 bilionários é equivalente à 50% dos mais pobres

Encabeçados pelo fundador da Microsoft, Bill Gates, os oito maiores bilionários do mundo, todos homens, têm juntos a mesma quantidade de dinheiro do que metade da população mundial.

A proporção foi revelada nesta segunda (16) pela ONG britânica Oxfam, justamente antes de começar o Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. Junto aos dados, a instituição lançou também um apelo por um novo modelo econômico para o mundo. Para eles, a culpa de tamanha desigualdade é principalmente do foco das empresas em dar aos seus donos e executivos ricos lucros cada vez maiores.

Se o número em si já é chocante, é mais ainda a percepção de que a desigualdade só vem crescendo nos últimos tempos: no ano passado, a Oxfam realizou o mesmo levantamento, e verificou que 62 dos homens mais ricos do mundo eram necessários para equivaler à riqueza de metade da população. Em um ano, a pobreza de países como a China e a Índia aumentou, de forma gritante, a diferença entre o “topo” e o “fim” deste ranking.

Ainda segundo o relatório, as mulheres sofrem muito com esta desigualdade – já que elas passam por maior discriminação no trabalho, ocupam grande parte dos cargos não remunerados existentes e são maioria, entre os que trabalham em condições precárias com salários baixíssimos.