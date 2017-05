7 perfumes deliciosos de até R$ 45 aprovados por especialista

Hoje em dia, existem tantos perfumes disponíveis no mercado que chega a ser um desafio encontrar aquele que parece ser feito especialmente para você – e para o seu bolso. Por isso, convidamos o Dênis Pagani, especialista e consultor de perfumes do site 1 nariz, que nos deu dicas valiosas sobre o assunto. Ele ainda sugeriu alguns produtos gostosos que têm preços que cabem no bolso para quem quer conhecer fragrâncias testadas e aprovadas sem gastar muito. Vem ver!

Como escolher o perfume ideal?

Na hora de procurar um perfume que realmente combina com você, é preciso saber quais são as expectativas. “Pensar em como você quer se sentir, em quais situações irá usá-lo, como estará a temperatura, o que fará quando estiver usando esse perfume… Mesmo sem saber como tudo isso se traduz em fragrância, quando você sentir aquele cheiro, vai saber se ele bate ou não com as suas expectativas”, ensina Dênis.

Essa mesma estratégia também pode ser usada quando a pessoa já tem ou conhece um perfume que gosta muito e procura uma alternativa para o produto, seja porque ele é caro demais ou porque o mesmo deixará de ser fabricado, por exemplo.

Para testar a fixação, o mais indicado é borrifar o perfume na pele, mas também vale buscar na internet resenhas e opiniões de quem já usou o produto. Então, sites como o Fragrantica, com espaço para esse tipo de comentário, podem ajudar.

No entanto, se a pessoa já comprou o perfume e ficou frustrada com a fixação, nem tudo está perdido. “Uma boa dica é borrifar o produto na roupa, porque os óleos da fragrância se dão bem com a fibra do tecido e isso faz com que o perfume dure um pouco mais. Outra estratégia é borrifar no cabelo, a uns 30 cm de distância, já que a cabeça é um ponto quente do corpo e ajuda na difusão do aroma, especialmente com o movimento dos fios. Vale tomar cuidado com o fato de que perfumes têm álcool e podem ressecar o cabelo. Então, é preciso testar”, orienta o especialista do 1 nariz.

Testados e aprovados

Confira, a seguir, uma seleção de produtos de até R$ 45 que foram testados e aprovados pelo consultor Dênis Pagani!

1. Colônia Figo da Turquia, Phebo, 200 ml, R$ 40,50

É um perfume exótico e envolvente, que surpreende os sentidos com o contraste entre notas doces e notas de especiarias. O cheiro doce do figo seco se mistura com as demais frutas e especiarias, criando uma atmosfera encantadora e atraente. Um cheiro, uma mordida e pode-se viajar no tempo com o gosto envolvente dessa iguaria, há séculos apreciada pelos povos do Mediterrâneo.

2. Colônia Rastro, 80 ml, R$ 34

As notas de lavanda fazem com que o cheiro delicado e floral do perfume traga uma sensação acolhedora e confortável, além de ser uma fragrância nostálgica.

3. Colônia Limão Siciliano, Phebo, 200 ml, R$ 40,50

Suas notas cítricas transmitem o frescor efervescente e revitalizante das tardes mediterrâneas. As encantadoras colinas da Sicília se estendem dos pés do Monte Etna até o mar e se destacam pelo amarelo vibrante do perfumado limão siciliano. Usado inicialmente como planta ornamental em jardins islâmicos, tornou-se o símbolo da cultura mediterrânea.

4. Egeo Dolce Woman Colônia Roll-on, O Boticário, 10 ml, R$ 29,90

É um produto bastante doce e gustativo, divertido, engraçado e pop, que não precisa ser levado tão a sério – bem diferente dos cítricos, embora também tenha certo frescor. O perfume conta com sorvete de framboesa e nectarina como notas de saída; algodão doce, anis, violeta e madressilva como notas de corpo; e âmbar, baunilha, fava tonka, sândalo e musk como notas de fundo. A fragrância está disponível para você carregar sempre na bolsa, em um frasco roll-on que não vaza e não ocupa muito espaço.

5. Colônia Alfazema Provençal, Phebo, 200 ml, R$ 40,50

O frescor dos campos de alfazema na Provence encantam os que por lá passam e seduzem com seu perfume suave. Suas notas relaxantes e delicadas já encantaram gregos e romanos, inspiraram artistas e poetas e continuam a atrair todos os que se deixam levar pela sua magia.

6. Spray Perfumado Lavanda & Algodão, Mahogany, 200 ml, R$ 39

Com um fundo mais leitoso, adocicado e confortável, é capaz de levar perfumação a todos os ambientes em que estiver. Com eucalipto, lavanda, lavandin, gerânio e bergamoto como notas de saída; rosa, musk, lima, lírio branco e íris como notas de corpo; e baunilha, sândalo e vetiver como notas de fundo.

7. Mini Colônia Roll-on Água de Citrus, Phebo, 15 ml, R$ 32,50

Um refrescante bouquet de frutas cítricas e flores delicadas que deixa o perfume confortável na pele. Elegante, vem em um frasco de vidro que não deixa o líquido vazar ao ser transportado, tem o tamanho ideal para ser levado a qualquer lugar e aplicador roll-on. Dica: passe nas áreas de maior circulação sanguínea, como os pulsos, colo e atrás das orelhas.