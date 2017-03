Acredite: as pessoas estão aplicando maquiagem com ovo cozido

Tem quem passe maquiagem com as mãos, com pincéis, com as adoradas esponjas beauty blender, com o dedal The Makeup Bullet, com esponjas de silicone (e suas versões mais acessíveis, como a que foi feita de um sutiã) e até use camisinha para auxiliar nesse momento, por exemplo. Agora, no entanto, a novidade é aplicar os produtos com ovo cozido.

A maquiadora Esther Gbudje publicou um vídeo em sua conta do Instagram e a postagem viralizou, tendo mais de 235 mil visualizações. Com um ovo cozido sem casca, a profissional passa os produtos no rosto e mostra, com orgulho, o resultado aos seguidores.

Descoberta pelo blogueiro Nadi, que é capaz de aplicar a maquiagem completa apenas com o ingrediente, a técnica tem feito sucesso pela cobertura uniforme que o ovo proporciona na pele, já que tem a superfície mais lisa do que as tradicionais esponjas.

Have you seen me put my whole face of makeup on with an EGG?? Creator of the challenge! Featured in @teenvogue and @allure. Please tag if you recreate! ❤️❤️ YT: PopLuxe 🎶 @lordemusic Greenlight A post shared by NADI (@officialnadi) on Mar 7, 2017 at 2:51pm PST

O que você achou da técnica? Usaria ou prefere pincéis e esponjas? Conta pra gente!