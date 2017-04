26 sugestões de produtos bons e baratos para limpeza facial

Ter a pele sempre radiante é o sonho de muitas mulheres, mas algumas não sabem como atingi-lo. Para isso, a limpeza facial é uma etapa importante e não deve ser ignorada, levando em consideração tudo a que expomos nossos rostos diariamente, como a poluição.

A limpeza facial feita em casa é indicada para todas as pessoas, enquanto aquela que é feita no consultório é recomendada somente para algumas. “É preciso recorrer a um especialista quando há a necessidade de desobstrução de cravos visíveis e eles não são conseguem ser eliminados com cremes ou métodos caseiros”, explica a Dra. Aline Vieira, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), da American Academy of Dermatology (AAD) e da European Academy of Dermatology and Venereology (EADV).

Dessa forma, quando a pessoa tem cravo visível no rosto (seja ele aberto, que aparece aquela cabecinha preta, ou fechado, que aparece um carocinho branco) e tem indicação de fazer limpeza facial, é porque esse tipo de lesão não é suficiente para sair com creme. Por mais que faça a esfoliação, use cremes que façam a renovação celular e deixem a pele mais fininha, não é possível remover esse tipo de lesão. Então, é importante fazer a extração e, depois, manter uma rotina diária para que esses cravos não voltem mais – ou voltem em menor quantidade.

Para que a limpeza da pele seja feita de modo adequado, é preciso que os produtos sejam escolhidos de acordo com o tipo de pele, levando em consideração o problema que ela está apresentando, se houver algum. Por isso, é importante ouvir a opinião do seu dermatologista sobre os produtos que você está usando, combinado?

De acordo com a Dra. Aline, existem princípios ativos que combinam mais com cada tipo de pele:

Sensível: camomila, alfa bisabolol, aquaporine;

camomila, alfa bisabolol, aquaporine; Seca: ácido glicólico, macadâmia, óleos naturais, romã, ceramidas;

ácido glicólico, macadâmia, óleos naturais, romã, ceramidas; Mista: green tea, acerola;

green tea, acerola; Oleosa: ácido salicílico, enxofre, mentol, ácido cítrico, zinco pca, triclosan.

“Uma pele oleosa com acne inflamatória (as famosas espinhas com pus) deve utilizar produtos adstringentes com ação calmante e a esfoliação deve ser evitada, para não correr risco de traumatizar a espinha e inflamá-la ainda mais. Quando a pele tem apenas cravos, pode ser esfoliada, o que auxilia na extração. As peles mais maduras devem utilizar cremes com ação mais hidratante e de renovação celular com agentes estimuladores de colágeno” ensina a especialista.

Confira, a seguir, sugestões de bons produtos para limpeza facial – e o melhor: com precinhos que cabem no bolso!

Para cada tipo de pele

1. Esfoliante de Limpeza Profunda Routine, para pele seca, Hinode, R$ 35*

2. Sabonete Cremoso Tonificante Tez, para pele normal a seca, Natura, R$ 32,90*

1. Sabonete Antiacne, com Enxofre e Ácido Salicílico, para pele oleosa, Granado, R$ 10,50*

2. Gel de Limpeza Purificante e de Desobstrução dos Poros, para pele oleosa, Eudora, R$ 29,99*

3. Sabonete Líquido de Hamamelis, para pele oleosa, Kosmein, R$ 22*

1. Sabonete de Limpeza Pure Zone, para pele oleosa, L’Oréal Paris, R$ 14,90*

2. Sabonete Dermatológico Normaderm, para pele oleosa, Vichy, R$ 29,90*

1. Gel de Limpeza Profunda Normaderm, para pele oleosa, Vichy, R$ 29,90*

2. Esfoliante de Limpeza Profunda Routine, para pele oleosa, Hinode, R$ 35*

1. Esfoliante de Limpeza Profunda Routine, para pele normal a mista, Hinode, R$ 35*

2. Gel de Limpeza Tonificante Tez, para pele mista a oleosa, Natura, R$ 32,90*

Para todos os tipos de pele

1. Tônico Facial Routine, Hinode, R$ 30,90*

2. Sabonete Líquido Demaquilante Intense, O Boticário, R$ 33,90*

1. Sabonete Facial 2 em 1, Nivea, R$ 7,90*

2. Sabonete Purificante Tez, Natura, R$ 17,50*

1. Sabonete Líquido Refrescante, Leite de Rosas, R$ 12,80*

2. Sabonete Líquido Hidratante e Esfoliante, Biocrema, R$ 8,29*

1. Deep Clean Lenços de Limpeza, Neutrogena, R$ 6,90* (7 unidades) e R$ 18,90* (25 unidades)

2. Lenços de Limpeza Dupla Face Tez, Natura, R$ 29,80*

1. Água Micelar, Nivea, R$ 29,90*

2. Deep Clean Energizing Tônico 2 em 1, Neutrogena, R$ 25,90*

3. Deep Clean Grapefruit Sabonete Líquido, Neutrogena, R$ 11,68* (80g) e R$ 21,90* (150g)

1. Água Micelar, Vult, disponível na Netfarma, R$ 26,25*

2. Água Micelar, L’Oréal Paris, R$ 19,90*

1. Água Micelar, Cicatricure, disponível na Netfarma, R$ 29,90*

2. Higienizador e Tônico, Leite de Rosas, R$ 5,85*

*Preços pesquisados em abril de 2017.