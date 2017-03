Queremos já esses pincéis de sereia em nossas nécessaires

Dizem por aí que mulheres adultas não deveriam se descabelar por algo tão prosaico como pincéis de maquiagem, mas como resistir aos fabulosos pincéis ~de sereia~ lançados pela marca australiana Mermaid Salon? Socorro!

Holy moly our chubby mermaid multipurpose brush is finally HERE 😻😻😻 Uma publicação compartilhada por Mermaid Identity 🐚 Mermaid Lyf (@mermaid_salon) em Mar 9, 2017 às 8:09 PST

Com cabos em três cores diferentes – preto, dourado e prateado – os pincéis são daquele tipo gordinho e, de acordo com a marca, perfeitos para fazer contorno e sair por aí bem Kardashian. A gente não sabe qual dos três é o mais lindo, e a vontade é encomendar todas as cores. Cada um custa US$ 16 e para nossa alegria, a marca entrega no Brasil.

We want to say thank you to the world. 🌈 thank you for sending us viral🌈 thank you for the news articles 🌈 the emails of support 🌈 for shopping genuine mermaid salon 🌈 what a dream. We are so so thankful. Uma publicação compartilhada por Mermaid Identity 🐚 Mermaid Lyf (@mermaid_salon) em Mar 13, 2017 às 2:02 PDT

Queremos já!