16 receitas caseiras de cremes para cuidar do corpo e do cabelo

Nas promessas de virada de ano a gente sempre acha que vai cuidar mais da nossa saúde e da nossa beleza, né? Mas é meio complicado abastecer o nosso estoque de cremes para o cabelo, rosto, mãos, pés, entre outros, sendo que eles são tão caros.

Pensando nisso, nós que também adoramos economizar aquela graninha, separamos algumas receitas caseiras de cremes para cuidar do corpo e do cabelo bem fáceis e bem potentes. Já pegue um lápis e um papel e anote as que você mais gostar.

Cabelo

1.Máscara de leite, mel e amido de milho (para todos os cabelos)

Misture 2 colheres (sopa) de amido de milho com 1 copo de leite integral ainda frio. Leve ao fogo e espere chegar em um ponto parecido com o de um mingau. Coloque 1 colher (sopa) de manteiga de karité e a deixe dissolver completamente.

Assim que tirar do fogo acrescente: 1 colher (sopa) de azeite, 1 colher (sopa) de mel e, por último, duas de um creme de tratamento de sua preferência. Prontinho, agora é só passar nos fios e deixar agir por cerca de 30 minutos.

2.Máscara de banana e mel (para todos os cabelos)

Amasse 1 banana e misture com 2 colheres (sopa) de mel, 5 gotas de óleo de amêndoas ou extrato de baunilha e a clara de 1 ovo. Passe a mistura em todo o comprimento do cabelo, principalmente nas pontas, e deixe agir por 15 minutos. Em seguida lave bem e arrase por aí 😉

3.Máscara de abacate, azeite, água e creme de leite (para cabelos oleosos)

Misture 1 abacate, 2 colheres (sopa) de azeite, 2 colheres (sopa) de água e 2 colheres (sopa) de creme de leite em um recipiente e em seguida aplique a mistura nos fios. Deixe agir por mais ou menos 20 minutos e depois enxágue somente com água morna.

4.Óleo de castanha do Pará (cabelos secos)

Bata 6 castanhas do Pará descascadas com a clara de 1 ovo e meio litro de água. Deixe agir nos fios por cerca de 15 minutos.

5.Gel de semente de linhaça (finalização para cabelos cacheados)

Coloque 3 colheres (sopa) de semente de linhaça para ferver com 400ml de água. Você vai perceber que depois de um tempinho a linhaça vai soltar uma gosma e é justamente isso que vai deixar os seus cachos ainda mais bonitos e definidos.

Rosto

6.Morango e iogurte (para pele normal)

Amasse 1 morango e junte o suco da fruta com 1 colher (sopa) de iogurte integral e 1 gota de óleo de lavanda. Misture bem, lave o rosto com água morna e massageie a pele com o creme por um minuto, em seguida retire o produto também com água morna.

7.Aveia e iogurte (para pele normal)

Misture 1 colher (sopa) de aveia e 1 pote de iogurte natural. Mexa bem os ingredientes e aplique sobre o rosto deixando agir por 20 minutos. Retire com água fria e repita o processo por 5 dias.

8.Pepino (para pele oleosa)

Corte 1 pepino em rodela bem finas e coloque em todo o seu rosto. Deixe eles ali descansando por mais ou menos 20 minutos, retire-os e lave o rosto com água morna.

9.Maçã e levedo de cerveja (para pele oleosa)

Rale ½ maçã e misture com 1 colher (sopa) de levedo de cerveja (vende em qualquer farmácia, miga). Bata bem os ingredientes e espalhe por todo o rosto, exceto na região dos olhos. Deixe agir por 20 minutos e enxágue com água fria.

10.Abacate e mel (para pele seca)

Corte e descasque ½ abacate e o misture bem com 1 colher (chá) de mel. Aplique no rosto e deixe agir por 20 minutos, em seguida retire o creminho com água morna.

11.Mel e maçã (para pele seca)

Misture 1 maçã ralada com 1 pote de iogurte natural (mais ou menos 200ml) e gotas de óleo de amêndoas. Aplique na pele e deixe agir por 20 minutos, em seguida retire com água morna. Repita a operação por 5 dias 😉

Lábios

12.Morango e açúcar

Amasse 1 morango com 1 colher (sopa) de açúcar e esfoliar os lábios em movimentos circulares.

13.Azeite e café

Misture 1 colher (sopa) de azeite com 1 colher (chá) de café. Massageie nos lábios por cerca de um minuto e deixe descansar por mais ou menos quatro minutos. Em seguida retire com água morna e passe o seu protetor labial de sempre 😉

Mãos

14.Açúcar e água

Misture em um punhado de açúcar com água até formar uma espécie de papa bem grossa. Esfregue bem em suas mãos e em seguida enxágue com água fria. Repita a operação sempre que precisar esfoliar as mãos.

Pés

15.Mel e açúcar

Misture 2 colheres (sopa) de mel com 5 colheres (sopa) de mel. Massageie os seus pés com essa mistura por cerca de 10 minutos. Em seguida enxágue e, se preferir, passe um hidratante de sua preferência.

16.Para clarear as axilas e a virilha

Amasse 1 banana madura com 1 colher (sopa) de iogurte natural e 2 colheres (sopa) de mel. Se a mistura ficar muito líquida, acrescente mais uma banana. Aplique a mistura nas axilas e na virilha, deixe agir por 30 minutos e em seguida lave bem. O resultado poderá ser visto em poucas semanas.

Você conhece mais alguma receita caseira para cuidar do corpo que a gente não citou aqui? Nos conte qual é nos comentários 😉