Spa em casa: receitas fáceis para cuidar da pele do rosto

Uma recente pesquisa sobre os hábitos de consumo de cosméticos pelas mulheres brasileiras revelou dois aspectos aparentemente divergentes, porém complementares. Ao mesmo tempo em que, para gastar menos, comprar produtos para limpeza facial deixou de ser prioridade, dedicar-se ao cuidado da pele do rosto apareceu em primeiro lugar como plano de beleza para 2017.

A ponte entre essas duas intenções está dentro da geladeira ou da despensa de casa, nas prateleiras dos supermercados e na parte de produtos básicos das farmácias. São as receitas caseiras, aquelas que vêm do tempo das nossas avós e são aperfeiçoadas com a descoberta de novos ativos, para manter a pele em dia.

Com ingredientes aparentemente nada a ver entre eles é possível fazer demaquilante, esfoliante e máscaras de tratamento para todos os tipos de pele.

Demaquilante

Ingredientes

– 1 colher (sobremesa) de xampu sem álcool (os melhores são os xampus para bebês)

– 1 colher (café) de óleo de amêndoas ou de azeite de oliva

– 120 ml de água filtrada

Coloque todos os ingredientes em um recipiente com tampa, feche o recipiente e agite bem. Está pronto seu demaquilante. E ele pode ser usado inclusive na região dos olhos.

O óleo de amêndoas nutre e hidrata a pele do rosto, e o azeite de oliva, além disso, tem propriedades antioxidantes.

Esfoliante para todos os tipos de pele

Ingredientes

– 2 colheres (sopa) de açúcar refinado

– 1 colher (sopa) de mel

Misture os ingredientes em um pote e passe a pasta no rosto, massageando com movimentos circulares. O bom deste esfoliante é que ele também pode ser usado nos lábios. E é gostoso. 🙂

A esfoliação é importante para remover as células mortas e deixar a pele pronta para receber máscaras de tratamento.

Esfoliante para pele oleosa

Ingredientes

– 4 morangos médios maduros

– 1 colher (sopa) de leite em pó

Amasse os morangos com um garfo em um pote e acrescente o leite em pó. O esfoliante já está pronto para ser usado.

O morango é rico em ácido salicílico, que trata as espinhas e os poros entupidos da pele oleosa e ajuda a diminuir seu aspecto brilhante.

Máscara de tratamento para pele seca

Ingredientes

– ½ abacate maduro

– 1 colher (sopa) de mel

Com um garfo, amasse o abacate em um pote e acrescente o mel. Aplique sobre a pele e deixe agir por 15 minutos.

O abacate é rico em vitamina E e em gorduras “boas”, o que dá a ele poder hidratante.

Máscara de tratamento para pele oleosa

Ingredientes

– 3 colheres (sopa) de aveia (pode ser normal ou em flocos)

– 1 colher de iogurte desnatado

– ½ pepino sem casca

Bata todos os ingredientes no liquidificador e aplique a pasta resultante na pele. Deixe agir por 15 minutos.

O ácido lático do iogurte mata os micróbios geralmente presentes nos poros entupidos, impedindo a formação de novas espinhas. Já o pepino é um adstringente que fecha os poros.

Máscara de tratamento para pele mista

Ingredientes

– 3 colheres (sopa) de aveia em flocos

– Água quente (pode esquentar um copo de água, mas vai usar menos)

– Suco de ½ limão

Coloque água quente na aveia em flocos aos poucos, até formar uma espécie de massa meio durinha. Acrescente o suco de limão e misture bem. Aplique sobre a pele e deixe agir por 15 minutos.

A aveia absorve a sujeira e hidrata as áreas secas do rosto, enquanto o limão é um adstringente que controla a produção de oleosidade.

Máscara relaxante para todos os tipos de pele

Ingredientes

– ½ pepino, com casca e semente

– 120 ml de água filtrada

Corte o meio pepino em rodelas finas, reserve duas dessas rodelas e bata o restante no liquidificador com a água. Aplique com a ajuda de um pincel no rosto todo. Coloque uma rodela de pepino sobre cada olho (são aquelas que estavam reservadas). Deite, relaxe e espere 10 minutos para retirar tudo com água fria.

Máscara anti-idade

Ingredientes

– 3 colheres (sopa) de chá verde ou de chá branco (o chá já pronto, que pudesse ser bebido)

– 1 pote de iogurte desnatado

– ½ maçã ralada

– 1 colher (sopa) de mel

Misture todos os ingredientes em um pote, até obter uma pasta. Aplique sobre o rosto e deixe agir por 15 minutos.

Tanto o chá verde quanto o branco têm efeito antioxidante, são inimigos dos radicais livres e atenuam as manchas que aparecem na pele com o passar dos anos. O ácido lático do iogurte combate as bactérias dos poros, a maçã é adstringente e o mel hidrata a pele.

Máscara removedora de cravos

Ingredientes

– 1 folha de gelatina sem sabor

– 1 colher de sopa de leite

(Esta quantidade é para passar apenas na região “T” do rosto. Se quiser passar também nas bochechas, duplique as doses.)

Em um pote que possa ir ao micro-ondas, quebre a folha da gelatina em vários pedacinhos e misture o leite. Leve ao micro-ondas por 15 segundos. Tire assim que ficar pronto (não pode esquecer lá dentro esfriando), mexa bem com uma colher e, com os dedos, já aplique a pasta sobre o rosto, quentinha mesmo. Não passe sobre espinhas, feridas ou machucados.

Deixe agir por 30 minutos. Ficará como uma película sobre a pele. Passado o tempo, puxe tudo para retirar. Os cravos sairão junto.