Afinal, qual é o tipo de delineador ideal para você?

Verdade seja dita: olhos delineados são lindos, mas nem sempre são fáceis de serem feitos. Além da prática, é necessário saber qual produto mais combina com você e oferece uma maquiagem ainda mais incrível e duradoura.

“Assim como os cosméticos para pele, os delineadores também pedem cautela nos quesitos textura e formulação. Quem tem a pálpebra mais oleosa deve sempre optar pelas versões em pó, creme ou gel. Em caneta e líquido são mais indicados para quem não sofre com esse problema, não correndo, assim, o risco de transferir ou borrar o traçado”, ensina Fernanda Farias, maquiadora e treinadora da Shiseido Brasil.

Confira, a seguir, as dicas da especialista e escolha o delineador que mais combina com você!

Delineador líquido

A textura líquida auxilia na criação de um efeito intenso e marcado, sendo indicada para traços delicados, finos e precisos. Porém, sua aplicação exige mais habilidade, sendo ideal para quem tem muita prática.

Delineador em caneta

É o tipo mais fácil e prático, pois, ao segurar a caneta antes da aplicação, é possível posicioná-la já no formato exato do traço. Com um design anatômico, esse tipo consegue dosar a quantidade de produto e evitar exageros, além de ajudar a criar a forma do delineado, que pode ser mais fino ou mais grosso e marcado.

Delineador em creme ou gel

Essas texturas costumam ter fixação mais rápida e fórmula de longa duração, sendo à prova d’água e mais difíceis de borrar ou transferir. No entanto, algumas versões precisam de uma segunda mão para que se alcance a cor desejada. Além disso, esse tipo de delineador exige bastante prática para que o formato fique perfeito. É uma ótima opção para produções dramáticas para festas, quando o foco é o olho marcado, preto e esfumado.

Delineador em pó

Como a maquiagem do dia a dia costuma ser mais leve e versátil, a versão em pó acaba sendo a melhor pedida, já que é possível trabalhar a intensidade da cor e o formato com mais facilidade. No entanto, não é tão indicada para quem adora traços bem fininhos.