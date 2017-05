Vídeo mostra os batons vermelhos mais incríveis da história

O batom vermelho tem poder. Que mulher nunca recorreu a um para dar aquele up na make e levantar o ânimo em um dia meio borocoxô? E um vídeo da Allure mostra que sempre foi assim: desde os tempos de Elizabeth I – rainha da Inglaterra e da Irlanda de 1558 a 1603 (nem era Reino Unido ainda!) – até esta década, com Rihanna lançando seu próprio tom pela MAC (é o RiRi Woo, inspirado no Rubi Woo), pintar os lábios de vermelhão é praticamente uma forma de manifesto.

Veja aqui o vídeo sobre os batons vermelhos mais icônicos de todos os tempos

No vídeo aprendemos que lá atrás, infelizmente, recorria-se ao sulfeto de mercúrio para fazer um batom vermelho, o que pode inclusive ter contribuído para a morte da Rainha Elizabeth. A substância destrói o sistema imunológico e pode causar intoxicação.

Também ficamos sabendo que Elizabeth Arden (a própria, a criadora da marca de cosméticos que leva seu nome) e outras 15 mil mulheres usaram batom vermelho na Passeata pelo Sufrágio de Nova York, em 1912.

E então vem o desfile artístico e pop: Frida Kahlo, Rita Hayworth, Marilyn Monroe, Debbie Harry, Madonna (sabia que a MAC criou a cor Russian Red para ela usar durante a turnê Blond Ambition, em 1990?), Gwen Stefani, Taylor Swift e Rihanna.

Vendo essa mulherada inspiradora, dá até vontade de sair por aí de bocão vermelho hoje mesmo!