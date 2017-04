Vídeo lindo conta a história de 100 anos de piercing

Para muita gente, colocar um piercing no nariz, na língua ou no rosto pode ser um ato transgressor para exteriorizar a personalidade. Há até quem veja isso como rebeldia ou afronta, “coisa de punk”. Mas vejam bem: nos anos 1940, muitas mulheres já colocavam lindos piercings no nariz. E eram consideradas chiquérrimas e viajadas por causa disso (a inspiração vinha do Oriente, que só as ricas tinham a chance de conhecer).

Um vídeo produzido pelo site da revista Allure mostra, década a década, como o piercing faz parte da cultura ocidental. Olha só:

Nele aprendemos que até os anos 1930 furar as orelhas era um tabu, por isso os brincos de pressão eram o hit entre a mulherada.

Dos anos 1940 em diante furar uma parte ou outra do corpo passou a ser normal. Nos anos 1950, foi hábito colocar piercings simétricos nas duas partes externas das narinas, para dar uma sensação de equilíbrio ao rosto. E eram jóias relativamente grandes.

A paixão por brincos de todos os formatos e tamanhos em orelhas devidamente furadas começou nos anos 1960, e nos 1980 era bem comum ter dois ou mais furos em cada orelha. Não está no vídeo, mas Madonna foi uma das responsáveis por popularizar isso entre as mulheres.

Piercings de língua e lábios (1990), no umbigo e nas sobrancelhas (2000) e simulando a pinta de Marilyn Monroe (2010) finalizam o vídeo.

Legal, né? Dá até para se inspirar e arriscar um piercing retrô, mesmo que seja fake, como nos anos 1940. 🙂