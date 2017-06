Você já conhece a peruca para sobrancelhas?

Se você sempre cobiçou ter as sobrancelhas grossas e cheias, mas a natureza não colaborou, a solução pode ser a peruca de sobrancelha. Parece piada, mas é sério: no exterior, você pode comprar um par de sobrancelhas com a cor e volume que quiser, e aplicar por cima das suas naturais, mudando o visual instantaneamente.

A peruca para sobrancelhas pode ser feita com cabelo natural ou sintético, e vem em várias cores e formatos. Pode ser uma alternativa à micropigmentação, e também um excelente acessório para pessoas que perderam os pelos da sobrancelha por qualquer motivo – como depois de passar por quimioterapia, por exemplo.

Existem versões autocolantes, em que a peruca de sobrancelha já vem com adesivo, mas outras pedem o reforço de uma cola especial ou cola de cílios postiços. No YouTube é fácil encontrar vídeos de mulheres testando o produto – algumas com mais sucesso que outras.

Para aplicar, é preciso estar com a pele limpa, sem maquiagem. Então você marca – com um lápis de olho fácil de limpar – o início, o fim e o ponto onde deve ser o arco da sua sobrancelha. Posicione a peruca ainda sem cola para ver se o tamanho dela é o ideal ou se você precisa aparar. Faça os ajustes se necessário, aplique a cola na peruca e vá posicionando de acordo com as marcações. Aí é só esperar secar.

Mas atenção: a peruca de sobrancelha não deve ser algo para o dia a dia. “O uso cotidiano das sobrancelhas adesivas pode enfraquecer e afinar a fibra, causando ou intensificando a queda dos fios naturais por causa do excesso de cola”, explica Marina Motta, visagista e designer de sobrancelhas da Cia dos Cílios. Para quem não tem sobrancelhas, a solução é perfeita, mas para quem quer preservar o visual natural, é melhor usar com moderação.

Você usaria?