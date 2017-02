Camila Queiroz ‘passou a tesoura’ nos fios e está ma-ra-vi-lho-sa

Sim, Camila Queiroz, dona de um dos cabelos mais lindos da TV, resolveu praticar o desapego, em 2017, e, além de clarear, “passou a tesoura” nos fios.

Seguindo o exemplo de Selena Gomez e Nina Dobrev, ela radicalizou e é a mais nova garota a entrar no clubinho do long bob, há seis anos o corte mais popular entre as mulheres.

A mudança, claro, é por causa de um desafio profissional: a atriz será a protagonista da nova novela global das 7, “Pega Ladrão”. Na trama, prevista para estrear em junho, ela será Luísa, par romântico de Thiago Martins.

Ah, ela ainda aproveitou a nova fase para fazer uma boa ação! A estrela doou os fios para uma instituição voltada a melhorar a autoestima de pessoas com câncer. “Se voce esta pensando em cortar seu cabelo não se esqueça que ele pode fazer alguém muito feliz! Doe, cabelo cresce”, escreveu no Instagram.

Linda por dentro e por fora, né?