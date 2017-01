Tudo sobre como pintar cabelos cacheados e crespos sem drama

Ai, como é divertido pintar o cabelo, não? Brincar com as cores, mudar completamente o visual, encontrar um tom único tão incrível quanto o seu natural…

Claro, antes de qualquer coloração, é preciso ter alguns cuidados. Principalmente, quando estamos falando de fios cacheados e crespos. “Por ter as escamas abertas, eles são mais sensíveis. Precisam de uma certa atenção e de, por exemplo, evitar ingredientes agressivos como a amônia”, explica Vivian Esteves, expert do MG Hair, de São Paulo.

Abaixo, com a ajuda da profissional, desvendamos algumas dúvidas de como esse processo químico afeta a vida das cacheadas.

Posso pintar meu cabelo sem ele estar saudável?

Não. E isso vale para qualquer tipo de cabelo. “O fio danificado, mesmo que ele seja virgem, precisar passar, sim, por um processo de reconstrução antes de receber a tintura. Caso contrário, ele pode até cair “, afirma Vivian.

É verdade que pintar o cabelo pode acabar com o formato dos cachos?

Isso, na verdade, vai depender de quão saudável está o cabelo da pessoa e, principalmente, do tipo de cacho dela. Cabelos cacheados e crespos possuem escamas mais abertas, por isso são mais sensíveis. De acordo com Vivian, é importantíssimo que, antes de partir para uma tintura, seja feito um teste da mecha para ver como aquele cabelo irá reagir. Existem casos de cabelos que passaram por uma descoloração (um processo bastante agressivo), por exemplo, e continuaram com o mesmo formato e outros – normalmente os mais finos – que perderam a forma completamente.

O que eu preciso ter em mente antes de pintar o cabelo?

Bem, não adianta achar que apenas pintar o cabelo é suficiente para ele estar incrível. É um processo. “Em primeiro lugar, ela precisa de um corte perfeito para o cacho dela. Corte para fios cacheados e crespos não pode ser o mesmo de fios lisos. Depois disso, procurar alguém de confiança para a coloração e ter em mente que o mais importante de tudo é o cuidado dela de todos os dias. A hidratação em casa, a máscara, o leave in ideal… É um combo”, diz a cabeleireira.

Quem tem cabelo cacheado e crespo pode descolorir?

Cada cabelo é um cabelo e pode reagir de diferentes maneiras. Vivian, por exemplo, aconselha a procurar uma outra opção: “Hoje a gente consegue clarear os fios sem descolorir. Claro, o pó descolorante é mais rápido e barato, por isso muita gente faz. O legal é saber que existem caminhos menos agressivos”.

Como recuperar o cacho danificado pela tintura?

É importante dizer que alguns danos, como aspereza, falta de brilho e quebra, podem ser permanentes e dificilmente a estrutura do fio poderá ser regenerada. Porém, existem trabalhos de reconstrução à base de queratina que prometem melhorar a aparência do cabelo.

Qual a principal diferença entre pintar um cabelo cacheado e crespo e um liso?

O resultado final. “Os fios lisos irão revelar melhor a cor. Por causa das ondas, os cabelos cacheados e crespos não apresentam a mesma luz de um liso, por exemplo. Para isso acontecer, normalmente, o ideal é optar por trabalhar com duas tonalidades para um efeito de luz e sombra”, avalia Vivian. Além disso, como o formato dos cachos muda diariamente, mesmo que pouquinho, é possível que o aspecto da cor também seja alterado – o que não precisa ser necessariamente ruim.

Qual a principal dica?

“Cabelo bonito não é o comprido, o loiro ou o liso. Fios bonitos são aqueles saudáveis. Não dá, por exemplo, para colorir um cabelo cacheado que está todo seco e danificado, vai desfazer o cacho… As pessoas devem ter o cabelo que elas quiserem! Só não pode esquecer de, além de fazer um corte adequado, usar os produtos certos, hidratar para a oleosidade chegar até as pontas…”, finaliza Vivian.