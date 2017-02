Esse marido faz penteados elaborados na esposa todo santo dia

O hair stylist Matt Fugate é um habitué do mundo da moda, e faz penteados de cair o queixo em celebridades e modelos. Sua principal musa, no entanto, é quem divide a casa com ele: a australiana Laura Gammel, sua esposa. Todo dia de manhã, Fugate inventa um novo estilo para o cabelo dela. Todo. Santo. Dia!

Post barefoot lawn bowls, awaiting the wedding of the year #hughgetsweaseled A post shared by Laura Gammel (@lauragammel) on Dec 29, 2015 at 3:45am PST

Um cabelo diferente por dia já pode parecer motivo o suficiente para você invejar esse casal maravilhoso, mas o motivo por trás disso vai te fazer amá-los mais ainda.

“Nós fizemos uma resolução de ano novo juntos: acordarmos meia hora mais cedo para o Matt fazer meu cabelo em todas as manhãs de 2017“, conta Laura em entrevista ao Refinery29. “Assim, saímos da cama mais cedo, eu vou ao trabalho com um cabelo maravilhoso e nós temos um momento de manhã, para já começarmos o dia juntinhos”.

Dessa forma, ela fica linda, ele consegue treinar e usar a criatividade livremente e, acima de tudo, os dois garantem um tempo juntos em meio à correria do cotidiano. Não é lindo?

Dá uma olhada em alguns dos penteados que essa resolução maravilhosa já rendeu: